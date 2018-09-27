مصعب, دخان, امام, لجنة, الانتخابات:, نريدها, انتخابات, نزيهة, وحضارية,

بالتفاف جبهوي واسع وبحضور جماهيري لافت، قدمت جبهة الناصرة الديمقراطية قائمة مرشحيها للجنة الانتخابات، وسط اجواء تفاؤلية كبيرة بتحقيق هدف التغيير، الذي يصبو اليه اهل الناصرة. وشارك في تقديم القائمة مندوبو حركة ابناء البلد، واكد حمودة سليمان (ابو يزن)، سكرتير الحركة في الناصرة والمرشح في القائمة، على اهمية التحالف مع الجبهة من اجل تحقيق اكبر تمثيل لها في البلدية.





وخلال تقديم القائمة قال رئيس القائمة، مصعب دخان، امام اعضاء اللجنة،نحن على يقين بان لجنة الانتخابات ستقوم بواجبها كما يتطلب الامر ونعتمد على نزاهتها وادارتها القانونية للانتخابات بافضل وضع.



وحول القائمة قال دخان انها قائمة شمولية وفيها مرشحون غير منتسبين للجبهة ما يدل على الالتفاف الجماهيري حول الجبهة، واضاف" ندعو اهالي المدينة الى الالتفاف حول الجبهة وقائمتها التي نصبو الى ان تكون قائمة لها قوة كبيرة في المجلس البلدي، ضامنة الى تحقيق التغيير من خلال انتخاب الاخ وليد العفيفي رئيسا للبلدية والى جانبه كتلة جبهة ضامنة مع بقية القوائم الداعمة.



وشملت القائمة الاسماء التالية:

1. مصعب دخان

2. الياس لبس

3. بلال شهوان

4. امال شحادة

5. فراس حمدان

6. اسامة كرام

7. شهد طه

8. أيسر حواري

9. نبيل ابراهيم جبارين

10. عصام فراج

11. خلود فاهوم

12. سليم مزاوي

13. سعيد عون الله

14. سمر ابو دبي

15. كارلو رشرش

16. محمد زعبي

17. فؤاد موسى

18. أحمد ابو أحمد

19. فارس جرايسي

20. يوسف محمد شيخ سليمان

21. نوزت شايب

22. جميل طنوس

23. عنان عابد

24. ليلى عطية

25. ايناس قبطي

26. هالة اسبانيولي

27. عامر ديب

28. عزمي أبو أحمد

29. هاني مروات

30. محمد سليمان (ابو يزن)

31. إياد جهشان

32. رهام ابو العسل

33. مروان سعدي

34. لؤي عصفور

35. دخيل حامد

36. عزيز بسيوني

37. سلام بلال

38. رامز جرايسي