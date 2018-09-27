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سلام واعضاء ناصرتي يقدمون اوراق ترشحهم لمأمور الانتخابات في الناصرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



بمشاركةواسعة من كوادر ناصرتي قدم مساء اليوم الخميس رئيس بلدية الناصرة علي سلام اوراق ترشيحه للرئاسة وقائمة ناصرتي للعضوية  لمأمور الانتخابات في الناصرة طارق غضبان .




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