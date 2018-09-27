سلام, واعضاء, ناصرتي, يقدمون, اوراق, ترشحهم, لمأمور, الانتخابات, في, الناصرة,

بمشاركةواسعة من كوادر ناصرتي قدم مساء اليوم الخميس رئيس بلدية الناصرة علي سلام اوراق ترشيحه للرئاسة وقائمة ناصرتي للعضوية لمأمور الانتخابات في الناصرة طارق غضبان .

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