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كفرقرع - مرشحو رئاسة وعضوية يقدمون اوراقم لمأمور الانتخابات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تستمر في بلدة كفرقرع عملية تقديم اوراق ترشيح قوائم العضوية والرئاسة للانتخابات المقبلة لمأمور الانتخابات وذلك في مبنى السلطة المحلية في كفرقرع .



ومن بين مرشحي الرئاسة الذين قدموا اوراق ترشيحهم رسميا كان مرشح الرئاسة ورئيس المجلس الاسبق زهير يحيى الذي اكد على انه قدم اوراقه بشكل رسمي متمنيا التوفيق والنجاح للجميع .


ومن المتوقع ان تنتهي عملية تقديم اوراق القوائم والرئاسة الساعة التاسعة ليلا .




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