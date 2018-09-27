كفرقرع - مرشحو رئاسة وعضوية يقدمون اوراقم لمأمور الانتخابات

تستمر في بلدة كفرقرع عملية تقديم اوراق ترشيح قوائم العضوية والرئاسة للانتخابات المقبلة لمأمور الانتخابات وذلك في مبنى السلطة المحلية في كفرقرع .

ومن بين مرشحي الرئاسة الذين قدموا اوراق ترشيحهم رسميا كان مرشح الرئاسة ورئيس المجلس الاسبق زهير يحيى الذي اكد على انه قدم اوراقه بشكل رسمي متمنيا التوفيق والنجاح للجميع .ومن المتوقع ان تنتهي عملية تقديم اوراق القوائم والرئاسة الساعة التاسعة ليلا .