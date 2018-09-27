تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-22 13:25:49 آرسنال يعرض صفقة تبادلية على ريال مدريد |  2018-12-22 13:10:07 اصابة خطيرة لشابة تعرضت لحروق في تل السبع |  2018-12-22 13:07:07 منظومة دفاع إسرائيلية لمدرعات الجيش الأمريكي |  2018-12-22 13:01:51 الشرطة تغلق المداخل الرئيسية للناصرة ومفرق الكراجات بسبب الازدحامات المرورية |  2018-12-22 10:18:12 وفاة الشاب عبدو شمشوم من الرملة متأثرا بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار |  2018-12-22 10:15:21 مصادر فلسطينية:استشهاد شاب متأثرا بجراحه في غزة |  2018-12-22 10:11:31 ماتيس يلغي زيارته لإسرائيل بعد استقالته |  2018-12-22 07:14:23 الجديدة المكر تحتفل بالاعياد المجيدة بمشاركة واسعة |  2018-12-22 10:06:15 نهاريا:مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق |  2018-12-22 07:17:23 الطقس:انخفاض طفيف على درجات الحرارة |  2018-12-22 07:12:08 الناصرة:حريق كبير في شقة سكنية دون وقوع اصابات |  2018-12-22 07:10:09 ايران تطلق صواريخ باتجاه حاملة طائرات أمريكية بالخليج |  2018-12-21 20:16:16 موسكو مستعدة لاستضافة لقاء بين عباس ونتنياهو |  2018-12-21 20:40:28 اصابتان احداها خطيرة باطلاق نار في الرملة |  2018-12-21 18:47:22 شجار عائلي في كفرمصر واصابة شخض باطلاق نار |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صور - قائمة أم الفحم للجميع تقدم اوراقها لمأمور الانتخابات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 قائمة "أم الفحم للجميع" قدمت اليوم الخميس 27.09.2018 أوراقها لمأمور الانتخابات لتخوض انتخابات البلدية في مسار العضوية للمجلس البلدي. 


وتضم القائمة نخبة من الشخصيات المهنية والوطنية ومن خلفيات متعددة لتكون انعكاسا حقيقيا للمجتمع الفحماوي. 
مرشحو القائمة هم : 
 1. المحامي توفيق سعيد

2. السيد حمادة توفيق قرمان

3. السيدة رنا صلاح سعيد

4. السيد فتحي محمد فتحي أبو خليفة

5. السيد عبد الكريم محمد بويرات

6. المهندس عماد عبد سليم محاجنة

7. الدكتور ايمن كامل رزق

8. الدكتور احمد محمود قرمطة   

وقد رافق وفد مرشحي القائمة لدى مأمور الانتخابات كل من المحامي أحمد الامين والمحامي عمار اغبارية. 

وفي هذا السياق صرح المحامي توفيق سعيد بأن هذا اليوم 27.09.2018 يصادف مرور 20 سنة على أحداث الروحة حيث وقف أهالي ام الفحم بوحدتهم ووعيهم الوطني كسد منيع امام محاولة الحكومة الإسرائيلية مصادرة أراضي الروحة، الا انه وبعد اغلاق الشارع الرئيسي لعدة أيام وبعد الاحتجاجات الكبيرة من قبل أهالي ام الفحم، تراجعت الحكومة الإسرائيلية عن مخططها والغت امر المصادرة وإعلان أراضي الروحة كمنطقة عسكرية مغلقة. 

وأضاف المحامي توفيق سعيد بان السلطات الإسرائيلية تشن في هذه الفترة هجمة شرسة جديدة على ام الفحم وأراضيها وتحاول تضييق الخناق على توسيع مسطح البناء فيها من خلال المصادقة على خريطة هيكلية هزيلة لا تفي باحتياجات السكان وتضع عشرات البيوت امام خطر الهدم الفوري وكما انها لا تلبي احتياجات ام الفحم الاقتصادية وتمنعها من التطور صناعيا وتجاريا. ومن الجدير يالذكر ان اللجنة اللوائية في حيفا تنوي ايداع هذه الخريطة بعد الانتخابات مباشرة. 

لذلك نتوجه لاهالي ام الفحم بشبابها وشيبها، رجالها ونسائها، ونقول لهم بان ناقوس الخطر يدق الان وانها الفرصة الأخيرة أمامنا لإجهاض هذا المخطط الاجرامي بحق أولادنا ومستقبلنا وانه فقط بانتخاب أعضاء بلدية ذوي كفاءة ومهنية عالية وذوي تخصص في قوانين التخطيط والبناء يتم إبعاد هذا الخطر، وعليه سيكون موضوعنا الرئيسي من خلال عملنا في المجلس البلدي القادم تقديم خريطة هيكلية جديدة لام الفحم تجعل من ام الفحم بلدا متقدما يطيب العيش فيه وينعم بالرفاهية التي نستحق جميعا.


قائمة "أم الفحم للجميع" تضم نخبة من المهنيين في مجالات الصحة، التربية والتعليم، والادارة والتي ستطوّع قدراتها وخبراتها في إصلاح الهيكل التنظيمي في البلدية لتكون مؤسسة مهنية ونزيهة تخدم الجميع بسواسية وشفافية لان ام الفحم للجميع.




كلمات متعلقة

صور, -, قائمة, أم, الفحم, للجميع, تقدم, اوراقها, لمأمور, الانتخابات,

تابعونــا

اصابة خطيرة لشابة تعرضت لحروق في تل السبع اصابة خطيرة لشابة تعرضت لحروق في تل السبع 2018-12-22 | 13:10:07

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شابة تبلغ من العمر 25 عاماً...

الشرطة تغلق المداخل الرئيسية للناصرة ومفرق الكراجات بسبب الازدحامات المرورية الشرطة تغلق المداخل الرئيسية للناصرة ومفرق الكراجات بسبب الازدحامات المرورية 2018-12-22 | 13:01:51

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنها قامت باغلاق المداخل الرئيسية...

وفاة الشاب عبدو شمشوم من الرملة متأثرا بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار وفاة الشاب عبدو شمشوم من الرملة متأثرا بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار 2018-12-22 | 10:18:12

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شاب يبلغ من العمر 25 عاماً توفي متأثرا...

الجديدة المكر تحتفل بالاعياد المجيدة بمشاركة واسعة الجديدة المكر تحتفل بالاعياد المجيدة بمشاركة واسعة 2018-12-22 | 07:14:23

بمشاركة الآلاف من أهالي الجديدة المكر تم إنارة شجرة ميلاد السيد المسيح في دوار...

نهاريا:مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق نهاريا:مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق 2018-12-22 | 10:06:15

لقي سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 25 عاماً مصرعه اثر انقلابه على شارع 89 مدخل مدينة...

الطقس:انخفاض طفيف على درجات الحرارة الطقس:انخفاض طفيف على درجات الحرارة 2018-12-22 | 07:17:23

اليوم السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا...

الناصرة:حريق كبير في شقة سكنية دون وقوع اصابات الناصرة:حريق كبير في شقة سكنية دون وقوع اصابات 2018-12-22 | 07:12:08

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:"حريق شب...

اصابتان احداها خطيرة باطلاق نار في الرملة اصابتان احداها خطيرة باطلاق نار في الرملة 2018-12-21 | 20:40:28

اصيب شابان في العشرينات من عمرهما من سكان الرملة اثر تعرضهما الليلة لاطلاق نار...

شجار عائلي في كفرمصر واصابة شخض باطلاق نار شجار عائلي في كفرمصر واصابة شخض باطلاق نار 2018-12-21 | 18:47:22

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في قرية كفرمصر،...

شهيد و40 اصابة على حدود غزة شهيد و40 اصابة على حدود غزة 2018-12-21 | 18:43:53

استشهد طفل واصيب العشرات برصاص الجيش الاسرائيلي في الجمعة الـ39 من مسيرات العودة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شجار طلاب احدى مدارس قرية عيلبون اصابات اعتقالات الشرطة التحقيق قرب المطلة اطلاق نار عسكرية قوة الجيش الاسرائيلي طعن اطلاق نار عوا الخليل فلسطيني جندي تمديد اعتقال المشتبه دهس الناصرة شرطي المنطقة الصناعية المحكمة حتى يوم الجمعة كسور منطقة الرأس التنكيل جسر الزرقاء طفلة رضيعة اصابة شابين كفر ياسف ابو سنان تعرضهما طعن مستشفى شرطة مركز حيانرمية المتابعة لجنة اهالي اجتماع الاحد تقرر اجراءات تظاهرة مشاحنات اجواء مشحونة جلسة بلدية الناصرة مركز الومي المسن المينة علي سلاممحمد احمد قاسم أسدي دير ألاسد وفاة تشييع جنازة الشقيقين داخل سيارة نسيا النقب مدرسة والدهما عشيرة السيدمسنو مسنات عرابة يوم المسن احتفال قرية الرامة احتراق بيت 3 طةابق قرية حرفيش دون اصابات اضرار جسيمة خسائر مادية سائقوا شركة ايجد مواصلات حافلات يتظاهرون في القدس احتجاجا على ظروف عملهم مدارس واي فاي بدون حيفا رئيس بلدية يونا ياهف وزارة التربية تقرير مراقب الدوبة اتهام قاصر ابو سنان طعن شرطي حرس حدود فسوطة محطة مركزية نهاريا نتانياهو اعضاء كنيست عرب دخول زيارة الاقصى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com