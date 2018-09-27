صور - قائمة أم الفحم للجميع تقدم اوراقها لمأمور الانتخابات

قائمة "أم الفحم للجميع" قدمت اليوم الخميس 27.09.2018 أوراقها لمأمور الانتخابات لتخوض انتخابات البلدية في مسار العضوية للمجلس البلدي.

وتضم القائمة نخبة من الشخصيات المهنية والوطنية ومن خلفيات متعددة لتكون انعكاسا حقيقيا للمجتمع الفحماوي.مرشحو القائمة هم :1. المحامي توفيق سعيد2. السيد حمادة توفيق قرمان3. السيدة رنا صلاح سعيد4. السيد فتحي محمد فتحي أبو خليفة5. السيد عبد الكريم محمد بويرات6. المهندس عماد عبد سليم محاجنة7. الدكتور ايمن كامل رزق8. الدكتور احمد محمود قرمطةوقد رافق وفد مرشحي القائمة لدى مأمور الانتخابات كل من المحامي أحمد الامين والمحامي عمار اغبارية.وفي هذا السياق صرح المحامي توفيق سعيد بأن هذا اليوم 27.09.2018 يصادف مرور 20 سنة على أحداث الروحة حيث وقف أهالي ام الفحم بوحدتهم ووعيهم الوطني كسد منيع امام محاولة الحكومة الإسرائيلية مصادرة أراضي الروحة، الا انه وبعد اغلاق الشارع الرئيسي لعدة أيام وبعد الاحتجاجات الكبيرة من قبل أهالي ام الفحم، تراجعت الحكومة الإسرائيلية عن مخططها والغت امر المصادرة وإعلان أراضي الروحة كمنطقة عسكرية مغلقة.وأضاف المحامي توفيق سعيد بان السلطات الإسرائيلية تشن في هذه الفترة هجمة شرسة جديدة على ام الفحم وأراضيها وتحاول تضييق الخناق على توسيع مسطح البناء فيها من خلال المصادقة على خريطة هيكلية هزيلة لا تفي باحتياجات السكان وتضع عشرات البيوت امام خطر الهدم الفوري وكما انها لا تلبي احتياجات ام الفحم الاقتصادية وتمنعها من التطور صناعيا وتجاريا. ومن الجدير يالذكر ان اللجنة اللوائية في حيفا تنوي ايداع هذه الخريطة بعد الانتخابات مباشرة.لذلك نتوجه لاهالي ام الفحم بشبابها وشيبها، رجالها ونسائها، ونقول لهم بان ناقوس الخطر يدق الان وانها الفرصة الأخيرة أمامنا لإجهاض هذا المخطط الاجرامي بحق أولادنا ومستقبلنا وانه فقط بانتخاب أعضاء بلدية ذوي كفاءة ومهنية عالية وذوي تخصص في قوانين التخطيط والبناء يتم إبعاد هذا الخطر، وعليه سيكون موضوعنا الرئيسي من خلال عملنا في المجلس البلدي القادم تقديم خريطة هيكلية جديدة لام الفحم تجعل من ام الفحم بلدا متقدما يطيب العيش فيه وينعم بالرفاهية التي نستحق جميعا.قائمة "أم الفحم للجميع" تضم نخبة من المهنيين في مجالات الصحة، التربية والتعليم، والادارة والتي ستطوّع قدراتها وخبراتها في إصلاح الهيكل التنظيمي في البلدية لتكون مؤسسة مهنية ونزيهة تخدم الجميع بسواسية وشفافية لان ام الفحم للجميع.