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ألمانيا تفوز بحق استضافة يورو 2024



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فازت ألمانيا اليوم الخميس، بحق استضافة نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، بعد أن تفوق ملفها لطلب استضافة البطولة على نظيره التركي، في التصويت الذي جرى اليوم في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) بمدينة نيون السويسرية.



وأسدلت اللجنة التنفيذية لليويفا ، الستار بذلك على المنافسة الشرسة بين الملفين على استضافة يورو 2024 من خلال عملية التصويت التي أجريت اليوم وسبقها الاستعراض النهائي للملفين.

 وتملك ألمانيا تاريخا في استضافة البطولات الكبرى، حيث نظمت كأس أمم أوروبا في 1988، وكأس العالم مرتين في عامي 1974 و2006.

 أما تركيا، فقد أخفقت بذلك للمرة الخامسة في مساعيها لاحتضان منافسات البطولة الأوروبية.

 فقد أخفق الملف المشترك بين تركيا واليونان في الفوز باستضافة يورو 2008، كما فشل الملف التركي لطلب استضافة يورو 2012، وخسر بفارق هزيل أمام فرنسا في الصراع على استضافة يورو 2016.

 ولم تنل تركيا أي نصيب من مباريات يورو 2020 التي تقام فعالياتها في 12 دولة أوروبية.




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