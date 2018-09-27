سيرين, عبد, النور, تحتفل, بعمادة, إبنها, “كريستيانو",

إحتفلت الفنانة ​سيرين عبد النور​ وزوجها ​فريد رحمة​، بعمادة إبنهما “كريستيانو”.

ونشرت إحدى صفحات محبي سيرين على احد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من العمادة، وشارك في الإحتفال سيرين وزوجها وعدد من أصدقائهما.يُذكر أن سيرين عبد النور تعاقدت مؤخرًا على بطولة الجزء الثالث من مسلسل “الهيبة”، مع الفنان تيم حسن، منى واصف، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، وغيرهم، ومن إخراج سامر البرقاوي، وقد شاركت الممثلة نادين نسيب نجيم في بطولة الجزء الأول، كما شاركت الفنانة نيكول سابا بطولة في الجزء الثاني من المسلسل، وحقق العمل نسبة نجاح كبيرة.