تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-07 12:30:25 اصابات منها خطيرة بحادث طرق مروع على شارع عرابة ديرحنا |  2019-01-07 12:37:16 ثلثا الاطقال العرب في البلاد يعيشون تحت خط الفقر |  2019-01-07 12:32:07 وزير الصحة يمنح جائزة تقدير لعناق مواسي والبروفيسور بشارة بشارات |  2019-01-07 12:15:08 اكتئاب الآباء بعد الولادة يهدد بناتهم بخطر عقلي! |  2019-01-07 12:15:31 الخليل: طَلب من صديقه خَطّفه لاجبار والده على دفع ديونه |  2019-01-07 11:47:44 وفاة الطفل ادم محمد عبد الجليل ابو حلاوة (عامان) من القدس غرقا في مسبح منزلي بأريحا والشرطة تحقق |  2019-01-07 11:41:43 انتخاب د.نهى جابر نائبة لرئيس مجلس محلي المغار لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب |  2019-01-07 11:37:42 المصادقة للقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون علامة الاجتياز في امتحانات التخصص بالمحاماة |  2019-01-07 11:07:09 منخفض جديد غداً الثلاثاء وثلوج فوق 950 مترا |  2019-01-07 09:41:55 فيديو وصور - الثلوج تغطي بقعاتا في الجولان وسط فرحة الاهالي |  2019-01-07 09:12:39 فيديو وصور - عاصفة ثلجية قوية تضرب جبل الشيخ |  2019-01-07 10:50:26 نحف - اتهام شاب بقتل حافظ عيسى طعنا لرفضه طلب شقيق المتهم الزواج من شقيقته |  2019-01-07 10:45:25 تقديم تصريح مدع بحق شاب وقاصر بشبهة الضلوع بجريمة قتل الطالبة يارا ايوب 16 عاما من الجش |  2019-01-07 10:32:39 فيديو وصور - الثلوج تغطي مجدل شمس في الجولان |  2019-01-07 10:10:38 الناصرة - اصابة متوسطة واخرى طفيفةى لعاملين سقطا في ورشة بناء |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سيرين عبد النور تحتفل بعمادة إبنها “كريستيانو"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



إحتفلت الفنانة ​سيرين عبد النور​ وزوجها ​فريد رحمة​، بعمادة إبنهما “كريستيانو”.



ونشرت إحدى صفحات محبي سيرين على احد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من العمادة، وشارك في الإحتفال سيرين وزوجها وعدد من أصدقائهما.
 
يُذكر أن سيرين عبد النور تعاقدت مؤخرًا على بطولة الجزء الثالث من مسلسل “الهيبة”، مع الفنان تيم حسن، منى واصف، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، وغيرهم، ومن إخراج سامر البرقاوي، وقد شاركت الممثلة نادين نسيب نجيم في بطولة الجزء الأول، كما شاركت الفنانة نيكول سابا بطولة في الجزء الثاني من المسلسل، وحقق العمل نسبة نجاح كبيرة.




كلمات متعلقة

سيرين, عبد, النور, تحتفل, بعمادة, إبنها, “كريستيانو",

تابعونــا

راغب علامة في أجازة عائلية ممتعة باليونان.. صور راغب علامة في أجازة عائلية ممتعة باليونان.. صور 2019-01-07 | 13:12:58

سافر النجم اللبناني راغب علامة إلى اليونان في أجازة عائلية مع زوجته جيهان،...

النجمة الكردية برواس حسين تحتفل بعيد ميلاد زوجها فوق الثلوج النجمة الكردية برواس حسين تحتفل بعيد ميلاد زوجها فوق الثلوج 2019-01-07 | 12:15:30

اعربت الفنانة الكردية برواس حسين عن عشقها لفصل الشتاء، وقررت الاستمتاع بنزهة...

باسل خياط وزوجته في جلسة تصوير شتوية باسل خياط وزوجته في جلسة تصوير شتوية 2019-01-07 | 09:08:36

خضع النجم السوري باسل خياط لجلسة تصوير جديدة، شاركته فيها زوجته ناهد زيدان، وذلك...

هيفاء وهبي لـ هشام حداد: “ما اثقلك”! هيفاء وهبي لـ هشام حداد: “ما اثقلك”! 2019-01-06 | 20:19:45

تطل النجمة هيفا وهبي في حلقة خاصة واستثنائية مع الاعلامي هشام حداد ستحمل عنوان “La...

حما شيرين يهاجم تامر أمين ويكشف حجم خسارتها في حفل رأس السنة حما شيرين يهاجم تامر أمين ويكشف حجم خسارتها في حفل رأس السنة 2019-01-06 | 09:32:19

هاجم المهندس حسين حبيب، والد المطرب حسام حبيب وحما الفنانة شيرين عبد الوهاب،...

عرض فيلم الإثارة والتشويق 122 في دور العرض بالإمارات والخليج بتكنولوجيا 4D عرض فيلم الإثارة والتشويق 122 في دور العرض بالإمارات والخليج بتكنولوجيا 4D 2019-01-05 | 16:48:19

تستقبل جميع دور العرض السينمائية في الإمارات والخليج فيلم الإثارة والتشويق...

خمنوا كم بلغ سعر فستاني إليسا ونوال الزغبي ليلة رأس السنة ! خمنوا كم بلغ سعر فستاني إليسا ونوال الزغبي ليلة رأس السنة ! 2019-01-04 | 14:52:48

أطلت الفنانة ​إليسا​ ليلة رأس بفستان أسود من تصميم العالمي ​شربل عازار​، أما...

نانسي عجرم تغني وترقص مع بناتها داخل السيارة.. فيديو نانسي عجرم تغني وترقص مع بناتها داخل السيارة.. فيديو 2019-01-04 | 11:47:23

استهلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عام 2019 بنزهة أسرية مبهجة، وحرصت على مشاركة...

معجب يقبّل ميريام فارس بطريقة عفوية..شاهدوا كيف ردت معجب يقبّل ميريام فارس بطريقة عفوية..شاهدوا كيف ردت 2019-01-04 | 09:30:02

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية...

جمهور نجوى كرم يطالبها بالاعتزال… وهي ترد! جمهور نجوى كرم يطالبها بالاعتزال… وهي ترد! 2019-01-03 | 16:45:52

لا تزال الفنانة نجوى كرم تتعرض لهجوم بسبب مشاركتها في حفل قال متابعوها إنه شكّل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق خزان وقود سولار كفر ياسيف سيارات 5 اطفاء انقاذ اخماد مصرع عامل عربي منطقة الناصرة سقط من ارتفاع شاهق كفر كنا اردني الاصلاطلاق نار اللد حافلة تقل طلابا وابل رصاص استنكار عارم شرطة تحقيق اضرار دون اصابات انتخابات عضوية رئاسة بلدية الطيبة الثلاثاء صناديق اقتراع تصويت فائد قبلان بيت جن استقبال خاص للثلوج عزف ارغول يرغول قرية مغربيةتحدثشاركتمسابقةغناءدافويسمشتبه اعتقال انتحال شخصية طبيب صيدلي كفر قرع الشرطة وزارة الصحة مصرع شاب تصادم حادث طرق مروع مدخل مدينة رهط شاحنة سيارة خصوصية خط شعارات معادية للعرب ابو غوش القدس الشرطة تحقيق جدران حائط كتابات بدء العمل القصر الثقافي الناصرة رئيس البلدية علي سلام وزارة الاسكان مفعال هبايس حريق فندق جينوسار تمار شاطئ بحر طبريا هائل اطفاء مدينةأمر هدم بيت عائلة خميس محمود الحسينية قرية مناشدة التوقيت الصيفي بدء العمر بموجب العام 2017 تاريخ موافق يوم جمعة يارا كمال حمادة شفاعمرو تحقق علامة 787 البسيخومتري مدينة نجاح طالبة تتألق خصم نقطتين هتافات عنصرية اتحاد ابناء سخنين مباراة جمهور ستاد تيدي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com