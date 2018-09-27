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لإنقاص الوزن.. "كلمة السر" في 7 مساحيق بروتين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لطالما كانت مساحيق البروتين هي الوجهة المثلى لمن يرغبون في بناء عضلات قوية، لكنها أيضا تساعد أولئك الذين يريدون أن يتخلصوا من بعض الكيلوغرامات من وزنهم.



ووفقا لموقع هيلث لاين المتتخصص، توجد 7 أنواع من مساحيق البروتين التي تعد مكملا غذائيا يساعد على حرق الدهون والتحكم في الشهية.


وفيما يلي أفضل أنواع البروتين لراغبي فقدان الوزن:


1. بروتين بنكهة القهوة

العديد من مساحيق البروتين بنكهة القهوة تحتوي على مادة الكافيين، حيث يمزج البروتين مع الكافيين من أجل تحسين الحرق.


وبالإضافة إلى تعزيز عملية التمثيل الغذائي، يزيد الكافيين أيضًا من القدرة على التحمل أثناء التمارين، مما يسمح لك بحرق المزيد من الدهون والسعرات الحرارية.


ويفضل تناول بروتين القهوة في وقت يسبق التمرين بساعة أو نصف ساعة.


2. بروتين مصل الحليب


تشير الدراسات إلى أن بروتين مصل الحليب فعال في التحكم بالوزن، لأنه يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول وبالتالي يقلل من شهيتك، إضافة إلى كونه عاملا أساسيا في تعويض المجهود الذي تبذله العضلات أثناء الرياضة، مما يساعد في تقويتها.


3. بروتين الكازين

قد يساعدك بروتين الكازين في تخفيف الوزن عن طريق التحكم في مستويات الجوع، كما يساعد محتواه العالي من الكالسيوم في إنقاص الوزن أيضًا.

4. بروتين الصويا

بروتين الصويا هو بروتين نباتي ويساعد في إنقاص الوزن مثل البروتينات المستخلصة من الألبان، لكنه مناسب أكثر للنباتيين.

5. البروتين المعزز بالألياف

الألياف الغذائية لديها العديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك فقدان الوزن. ويتم تعزيز البروتينات النباتية بخلطها مع مسحوق الألياف للحصول على فوائد إضافية.

6. بروتين بياض البيض

إذا كنت حساسًا لمنتجات الألبان، فإن مساحيق البروتين المستخلصة من بياض البيض تعطيك بديلا مناسبا. لكن ضع في اعتبارك أن تأثيره في إنقاص الوزن أقل من بروتينات مصل الحليب والكازين.

7. بروتين البازلاء

بروتين البايا هو بروتين نباتي مستخلص من البازلاء الصفراء، وهو مناسب لأولئك الذين يعانون من الحساسية للأنواع الأخرى.


ويمكن أن يساعدك بروتين البازلاء في إنقاص الوزن من خلال الحد من الشهية.




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