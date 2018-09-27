دبي تعرض أغلى حذاء للبيع في العالم - 17 مليون دولار

يعرض في دبي أغلى حذاء للبيع مصنوع من الذهب والجلد والحرير والألماس بسعر 17 مليون دولار.ويوضع الحذاء ذو الكعب العالي منذ الأربعاء في فندق برج العرب في دبي، وهو بحسب مصمميه الأغلى في العالم.

وقالت مصممته ماريا ماجاري التي تصمم الأحذية في شركة "جادا دبي" إنه صنع يدويا في إيطاليا، وفيه 236 قطعة من الألماس بالإضافة إلى قطعتين من الألماس الشفاف الذي لا شوائب فيه.وقال هيمانت كارامشاندي الرئيس التنفيذي لشركة "باشن جولير" للمجوهرات "دبي مدينة الأثرياء، ونرى سوقا جيدة لهذه المنتجات في كل منطقة الخليج".وتعد دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم وقد زارها العام الماضي نحو 16 مليون شخص.وتضم دبي مئات الأبراج وناطحات السحاب، وأشهرها برج خليفة الأعلى في العالم والذي يبلغ ارتفاعه 828 مترا، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندق "السبع نجوم".