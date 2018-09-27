دائرة, الاوقاف, الاسلامية, في, القدس, :, ايها, العرب, ايها, المسلمون, ,, الاقصى, في, أقصى, حالات, الخطر, فانقذوه,

جاء في بيان صادر عن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والهيئة الإسلامية العليا ودار الافتاء الفلسطينية ودائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الاقصىاليوم الخميس :" ما جرى في المسجد الاقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف اليوم الخميس الواقع في 27/9/2018 هو استباحه اسرائيلية مبرمجة ضد المسجد الاقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف واستباحة لم تسبقها استباحة امام اعين العالم اجمع، اذ كيف يمكن ان يقتحم المسجد الاقصى المبارك اليوم اكثر من 1000 متطرف يهودي في الوقت الذي يقف فيه العالم متفرجا وكأن الامر لا يعنيه، وبالرغم من رباطنا وصمودنا الاسطوري لوحدنا.

الصور - بلطف عن صفحة دائرة الاوقاف الاسلامية

ايها العرب ايها المسلمونالاقصى مسرى نبيكم وموطن معراجه في اقصى حالات الخطر فانقذوهاما انتم ايها المتطرفون اليهود عليكم ان تدركوا ان استباحتكم للمسجد الاقصى المبارك تحت حماية الحراب والقوة المسلحة وقرارات سياسيكم والقوى التي تدعمكم هي قوى ظالمة ولن تغير من حقيقة ان المسجد الاقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف الكامله مساحته البالغ (144) دونما هو مسجد اسلامي خالص للمسلمين وحدهم لا يقبل الشراكة ولا القسمة مع احد على الاطلاق إلى ابد الابدين{وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}