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اعتقال مشتبهين من عكا بجرائم متعلقة بالأسلحة غير القانونية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



‏جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تحقيق سريع ومكثف  أجرته شرطة إسرائيل أدى هذا الصباح الى تقديم تصريح مدعٍ ضد  مشتبَهين من مدينة عكا بإرتكاب جرائم متعلقة بالأسلحة غير القانونية.


صباح هذا اليوم، تم تقديم تصريح مدعٍ لمحكمة الصلح في عكا ضد مشتبَهين من سكان المدينة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 للاشتباه بهم بإرتكاب جرائم المتعلقة بالأسلحة غير القانونية.


 خلال نشاط مبادر به، أجري في وقت سابق من هذا الشهر، وصل أفراد الوحدة المركزية من حرس الحدود الى مبنى في المنطقة الصناعية في عكا والقوا القبض على مشتبه من سكان عكا (25) وبحوزته عدة عبوات ناسفة في مراحل مختلفة من الإعداد.


خلال عملية التفتيش ، تم العثور على عبوات متفجرة إضافية تم إخباؤها على يد المشتبه.

 وكشف التحقيق أن المشتبه باع العبوات الناسفة، مقابل تلقي مبالغ مالية.


ومع التقدم في التحقيق ، تم إلقاء  القبض على مشتبه آخر (من مدينة عكا ، 35عام) ، الذي اشترى عددًا من العبوات الناسفة من المشتبه الأول.


صباح هذا اليوم ،قدمت النيابة العامة تصريح مدع.ٍ ضد المشتبَهَين بجرائم تتعلق بالأسلحة غير القانونية وتم تمديد توقيفهم حتى 30.9.2018.
اعتقال مشتبهين من عكا بجرائم متعلقة بالأسلحة غير القانونية




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