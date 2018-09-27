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فيديو - انقلاب سيارة على مفرق الموفيل واصابة السائقة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أسفر حادث طرق مروع على مفرق "الموفيل" (تحت الجسر) باتجاه كفركنا ظهر اليوم الخميس عن اصابة سائقة بعد انقلاب سيارتها وسقوطها في الوادي القريب من الجسر على المفرق.



طاقم الشفاء الطبي نقل السائقة المصابة للمستشفى لاستكمال علاجها هناك .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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