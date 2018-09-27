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أرقام خيالية.. كم يتلقى المشاهير مقابل المنشور على انستغرام؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يتقاضى المشاهير أجورا مقابل التدوين عير وسائل التواصل الاجتماعي، واستطاع عدد منهم أن يكسر كل التوقعات بتحقيق أرباح ضخمة من حساباتهم على الموقع، حيث حقق بعضهم مبلغاً وصل إلى مليون دولار للمنشور الواحد.


وإليكم قائمة بالمشاهير الأعلى أجرا على نشر مدونة وقع إنستغرام:


1-           كايلي جينر:   مليون دولار للمنشور الواحد،    112  مليون متابع.


2-           سيلينا غوميز:  800  ألف دولار للمنشور الواحد،    139  مليون متابع.


3-           كريستيانو رونالدو:  750  ألف دولار للمنشور الواحد،    137 مليون متابع.


4-           كيم كارداشيان:  720  ألف دولار للمنشور الواحد،   114 مليون متابع.


5-           بيونسيه:  700  ألف دولار للمنشور الواحد،     116  مليون متابع.


6-           دوين جونسون:  650  ألف دولار للمنشور الواحد،   111  مليون متابع.


7-           جاستن بيبر:  650  ألف دولار للمنشور الواحد،    111  مليون متابع.


8-           نيمار:   600  ألف دولار للمنشور الواحد،    100  مليون متابع.


9-           ليونيل ميسي:  500  ألف دولار للمنشور الواحد،   100  مليون متابع.


10-         كيندال جينر:   500  ألف دولار للمنشور الواحد،   100 مليون متابع.




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