أرقام, خيالية.., كم, يتلقى, المشاهير, مقابل, المنشور, على, انستغرام؟,

يتقاضى المشاهير أجورا مقابل التدوين عير وسائل التواصل الاجتماعي، واستطاع عدد منهم أن يكسر كل التوقعات بتحقيق أرباح ضخمة من حساباتهم على الموقع، حيث حقق بعضهم مبلغاً وصل إلى مليون دولار للمنشور الواحد.

وإليكم قائمة بالمشاهير الأعلى أجرا على نشر مدونة وقع إنستغرام:1- كايلي جينر: مليون دولار للمنشور الواحد، 112 مليون متابع.2- سيلينا غوميز: 800 ألف دولار للمنشور الواحد، 139 مليون متابع.3- كريستيانو رونالدو: 750 ألف دولار للمنشور الواحد، 137 مليون متابع.4- كيم كارداشيان: 720 ألف دولار للمنشور الواحد، 114 مليون متابع.5- بيونسيه: 700 ألف دولار للمنشور الواحد، 116 مليون متابع.6- دوين جونسون: 650 ألف دولار للمنشور الواحد، 111 مليون متابع.7- جاستن بيبر: 650 ألف دولار للمنشور الواحد، 111 مليون متابع.8- نيمار: 600 ألف دولار للمنشور الواحد، 100 مليون متابع.9- ليونيل ميسي: 500 ألف دولار للمنشور الواحد، 100 مليون متابع.10- كيندال جينر: 500 ألف دولار للمنشور الواحد، 100 مليون متابع.