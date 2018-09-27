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صورة .. عندما تستعرض جينيفر لوبيز عضلاتها!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز عبر حسابها على انستغرام صورة جديدة لها تستعرض بها جسمها وعضلاتها وهى ترتدى فستان أحمر مجسما.



وكتبت جينيفر تعليقاً تقول فيه إنها تعتز كثيراً بنفسها بعد إنجاز 15 عرضا خلال 27 يوما فقط، فبدلاً من الخمول والشعور بالتعب، قررت أن تذهب للجيم وتبنى جسمها لتشعر بالقوة أكثر بعد أن كاد الإرهاق يقضى على شكلها تماماً وجسمها وهذا لكثرة السفر والتنقل بين البلاد.

 
 يُذكر أن آخر حفل للوبيز في مدينة ​لوس أنجلوس​، وكانت تغني على خشبة المسرح عندما إنزلقت فجأة وهي تتحرك بكل عفوية، وإستطاعت أن تسيطر على الموقف سريعاً بمساعدة الجمهور.




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