انطلاق, أعمال, الحفريات, في, مشروع, سنترو, مول,

رام الله-27/9/2018: باشرت إدارة مشروع "سنترو مول" أعمال الحفريات لتشييد أكبر مركز تسوق تجاري في فلسطين تنفذه كل من شركة النبالي والفارس للعقارات ومجموعة أبو عين القابضة وسط مدينة رام الله. وقال المهندس خالد فارس، الرئيس التنفيذي لشركة النبالي والفارس للعقارات، إنه من المتوقع الانتهاء من أعمال الحفريات في موقع المشروع خلال 120 يوماً من الآن. وأضاف فارس أن مشروع "السنترو مول" سيوفر فرصاً استثمارية مميزة لجميع الشركات ورجال الأعمال الراغبين في تملك فرعهم أو مشروعهم التجاري الخاص في المشروع، والذي سيكون بمثابة نقلة نوعية حقيقية في عالم التسوق والترفيه في فلسطين.

وسلَط فارس الضوء على عدد من الحقائق والأرقام المهمة التي تظهر الحجم الضخم لمشروع سنترو مول، حيث بين أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 70,000 متر مربع، منها 40,000 متر مربع مخصصة للتملك من قبل المستثمرين ورجال الأعمال والشركات. وتبلغ مساحة الطابق الواحد 4000 متر مربع، وعرض الممرات 6 متر، أما ارتفاع الطابق فيبلغ 4,68 متر، كما تبلغ المساحة المخصصة لمواقف السيارات 35,000 متر مربع؛ وهو ما يعادل 40% من المساحة الإجمالية للمشروع؛ الأمر الذي من شأنه استيعاب العدد الضخم من الزوار بما لا يتسبب بأية اختناقات مرورية في مدينة رام الله، وتبلغ المساحة المخصصة للهايبر ماركت 2000 متر مربع.من جهته أوضح المهندس علاء أبو عين، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو عين القابضة، أن مشروع السنترو مول تم تصميمه وفقاً لأحدث المعايير العالمية المتبعة في تصميم المراكز التجارية، مشيراً إلى أن إدارة السنترو مول ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن فتح الباب لبيع الوحدات التجارية في المشروع. وأضاف المهندس أبو عين أن هذا المشروع الفريد من نوعه في فلسطين سيستقبل عشرات آلاف الزوار يومياً، وأشار ابو عينً إلى أن المول سيضم من 20-30 وحدة مخصصة للمطاعم والمقاهي.من جانبه، قال الحاج ضرغام النبالي، رئيس مجلس إدارة النبالي والفارس للعقارات، أن إدارة السنترو مول وقعت شراكات إستراتيجية مع علامات تجارية عالمية ومحلية لافتتاح متاجر لها في "سنترو مول"؛ موضحاً أن هذا مؤشر كاف على مدى ثقة الشركات العالمية في هذا المشروع الواعد وجدواه الاقتصادية الكبيرة. وحول البعد الاقتصادي والوطني للمشروع، أوضح النبالي أن مشروع "سنترو مول" سيوفر بديلاً عن مراكز التسوق في الداخل الفلسطيني المحتل، كما سيوفر آلاف فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر لأبناء الشعب الفلسطيني، خصوصا ان 164 الف عامل يشكلون 12% من القوى العاملة في فلسطين تعمل في قطاع العقاري بشكل مباشر، وتبلغ نسبة مساهمة الانشطة العقارية في الناتج المحلي الاجمالي في فلسطين ما نسبته 4.6%، ما يعادل 233 مليون دولار امريكي . وبيّن النبالي أن "سنترو مول" سيساهم في إنعاش الوضع الاقتصادي في مدينة رام الله بشكل أساسي، وسيؤثر إيجاباً على مجمل الوضع الاقتصادي الفلسطيني، وكشف النبالي أنه من المتوقع الانتهاء من تشييد المول بحلول ربيع 2022.