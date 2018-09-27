تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-02 17:44:59 بشرى سارة:بدء علاج الأسنان المجاني للقاصرين حتى جيل 18 وللمسنين ما فوق 75 |  2019-01-02 17:39:13 رفض طلب إسرائيلي للتحقيق مع مسؤولين أمريكيين |  2019-01-02 15:51:25 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرقرع |  2019-01-02 15:45:40 وزارة الصحة في غزة: نحذر من توقف خدماتنا خلال أيام |  2019-01-02 15:45:46 ليبرمان ينفي قيامه بكشف محتوى "صفقة القرن" |  2019-01-02 14:57:45 حزب الله متفائل في إمكانية حل أزمة الحكومة اللبنانية |  2019-01-02 14:50:59 كشف ملابسات عدة جرائم معاكسة على "الواتساب" في الخليل |  2019-01-02 14:50:24 سابقة تاريخية في بريطانيا.. أم تلد طفلين خلال أسبوعين |  2019-01-02 14:31:14 البرغوثي: نتنياهو يمارس القرصنة ضد أموال الفلسطينيين |  2019-01-02 13:17:16 المطران عطا الله حنا: القدس تضيع من أيدينا يوما بعد يوم |  2019-01-02 12:37:44 الحلبة الحزبية تشهد تحركات وتقلبات تمهيدا لاجراء انتخابات الكنيست في ال9 من نيسان المقبل |  2019-01-02 12:50:21 "واتس آب" يتوقف عن العمل في بعض الهواتف الذكية |  2019-01-02 12:15:17 توقع تقديم لائحة اتهام الاسبوع القادم بحق المشتبه فيهما بقتل الطالبة يارا ايوب 16 عاما من الجش |  2019-01-02 11:50:35 دراسة - الماريغوانا تعيد برمجة جينات الحيوانات المنوية! |  2019-01-02 11:50:19 غوغل تبتكر طريقة للتحكم بالأجهزة بدون لمس |

الرئيسية | استهلاك



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

انطلاق أعمال الحفريات في مشروع سنترو مول



  |     |   اضافة تعليق



 رام الله-27/9/2018: باشرت إدارة مشروع "سنترو مول" أعمال الحفريات لتشييد أكبر مركز تسوق تجاري في فلسطين تنفذه كل من شركة النبالي والفارس للعقارات ومجموعة أبو عين القابضة وسط مدينة رام الله. وقال المهندس خالد فارس، الرئيس التنفيذي لشركة النبالي والفارس للعقارات، إنه من المتوقع الانتهاء من أعمال الحفريات في موقع المشروع خلال 120 يوماً من الآن. وأضاف فارس أن مشروع "السنترو مول" سيوفر فرصاً استثمارية مميزة لجميع الشركات ورجال الأعمال الراغبين في تملك فرعهم أو مشروعهم التجاري الخاص في المشروع، والذي سيكون بمثابة نقلة نوعية حقيقية في عالم التسوق والترفيه في فلسطين. 



وسلَط فارس الضوء على عدد من الحقائق والأرقام المهمة التي تظهر الحجم الضخم لمشروع سنترو مول، حيث بين أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 70,000 متر مربع، منها 40,000 متر مربع مخصصة للتملك من قبل المستثمرين ورجال الأعمال والشركات. وتبلغ مساحة الطابق الواحد 4000 متر مربع، وعرض الممرات 6 متر، أما ارتفاع الطابق فيبلغ  4,68 متر، كما تبلغ المساحة المخصصة لمواقف السيارات 35,000 متر مربع؛ وهو ما يعادل 40% من المساحة الإجمالية للمشروع؛ الأمر الذي من شأنه استيعاب العدد الضخم من الزوار بما لا يتسبب بأية اختناقات مرورية في مدينة رام الله، وتبلغ المساحة المخصصة للهايبر ماركت 2000 متر مربع. 


من جهته أوضح المهندس علاء أبو عين، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو عين القابضة، أن مشروع السنترو مول تم تصميمه وفقاً لأحدث المعايير العالمية المتبعة في تصميم المراكز التجارية، مشيراً إلى أن إدارة السنترو مول ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن فتح الباب لبيع الوحدات التجارية في المشروع. وأضاف المهندس أبو عين أن هذا المشروع الفريد من نوعه في فلسطين سيستقبل عشرات آلاف الزوار يومياً، وأشار ابو عينً إلى أن المول سيضم من 20-30 وحدة مخصصة للمطاعم والمقاهي. 


من جانبه، قال الحاج ضرغام النبالي، رئيس مجلس إدارة النبالي والفارس للعقارات، أن إدارة السنترو مول وقعت شراكات إستراتيجية مع علامات تجارية عالمية ومحلية لافتتاح متاجر لها في "سنترو مول"؛ موضحاً أن هذا مؤشر كاف على مدى ثقة الشركات العالمية في هذا المشروع الواعد وجدواه الاقتصادية الكبيرة. وحول البعد الاقتصادي والوطني للمشروع، أوضح النبالي أن مشروع "سنترو مول" سيوفر بديلاً عن مراكز التسوق في الداخل الفلسطيني المحتل، كما سيوفر آلاف فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر لأبناء الشعب الفلسطيني، خصوصا ان 164 الف عامل يشكلون 12% من القوى العاملة في فلسطين تعمل في قطاع العقاري بشكل مباشر، وتبلغ نسبة مساهمة الانشطة العقارية في الناتج المحلي الاجمالي في فلسطين ما نسبته 4.6%، ما يعادل 233 مليون دولار امريكي . وبيّن النبالي أن "سنترو مول" سيساهم في إنعاش الوضع الاقتصادي في مدينة رام الله بشكل أساسي، وسيؤثر إيجاباً على مجمل الوضع الاقتصادي الفلسطيني، وكشف النبالي أنه من المتوقع الانتهاء من تشييد المول بحلول ربيع 2022.




كلمات متعلقة

انطلاق, أعمال, الحفريات, في, مشروع, سنترو, مول,

تابعونــا

لماذا عشّاق النبيذ ساحرون؟ لماذا عشّاق النبيذ ساحرون؟ 2019-01-02 | 15:12:11

ليس هنالك شكّ في أنّ عدد أنواع وأصناف العنب المنتشرة والمعروفة في العالم، والتي...

إقبال واسع على محاضرة "لغة الجسد في الحياة اليومية" في فرع مزراحي طفحوت عكا إقبال واسع على محاضرة "لغة الجسد في الحياة اليومية" في فرع مزراحي طفحوت عكا 2018-12-30 | 11:31:39

في إطار مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت"، استضاف فرع مزراحي طفحوت في عكا، مؤخرًا،...

إقبال واسع على محاضرة: "الهدية- كيف نحوّل الصعوبات الى هدايا!" في فرع مزراحي طفحوت أم الفحم إقبال واسع على محاضرة: "الهدية- كيف نحوّل الصعوبات الى هدايا!" في فرع مزراحي طفحوت أم الفحم 2018-12-30 | 11:28:02

في إطار مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت"، استضاف فرع مزراحي طفحوت في أم الفحم،...

مركنتيل يحتفل هذا العام بمرور 100 عام من العطاء والإزدهار مركنتيل يحتفل هذا العام بمرور 100 عام من العطاء والإزدهار 2018-12-27 | 12:07:42

بالنسبة لبنك مركنتيل، كانت 2018 سنة مميّزة ومثيرة للغاية، فقد احتفل البنك هذه السنة...

طاولة العيد المكتملة مع "تشيفاز XV" المعتق على مدار 15 عامًا بالحد الأدنى‎ طاولة العيد المكتملة مع "تشيفاز XV" المعتق على مدار 15 عامًا بالحد الأدنى‎ 2018-12-24 | 12:13:42

طاولة العيد المكتملة مع "تشيفاز XV" المعتق على مدار 15 عامًا بالحد الأدنى لعيد...

All I Want For Christmas is.. Carven.. حصرياً في April All I Want For Christmas is.. Carven.. حصرياً في April 2018-12-23 | 13:40:47

اكثر ما يميّزك شخصياً عن الناس هو رائحة عطرك.. رائحتك الخاصة والجذابة.. لذلك "ارتدي"...

Michal Negrin تطرح لأول مرة: Silver Collection by Jasmin Negrin Michal Negrin تطرح لأول مرة: Silver Collection by Jasmin Negrin 2018-12-23 | 13:13:58

Michal Negrin تطرح لأول مرة: Silver Collection by Jasmin Negrin مجموعة مجوهرات فضة 925 بتصميم ياسمين...

شبكة Jacki O تقدم بمناسبة الميلاد المجيد والسنة الجديدة: Gift Box-تغليفة هدية فاخرة للمرأة بـ599 ش فقط شبكة Jacki O تقدم بمناسبة الميلاد المجيد والسنة الجديدة: Gift Box-تغليفة هدية فاخرة للمرأة بـ599 ش فقط 2018-12-23 | 12:31:33

تحتوي التغليفة على قطعة مجوهرات واحدة من الماركات الرائدة في العالم: مجوهرات...

أواعي العيد اختارها من "بابلز" أواعي العيد اختارها من "بابلز" 2018-12-20 | 12:06:42

راما القمر راحت مع الماما ايمان على بوتيك "بابلز" لأنها كانت تدور على ازياء رسمية...

للمرة الأولى في البلاد، تشيـﭭـاز ريـﭽـال، الويسكي الفاخر رقم 1 في العالم يطلق "تشيفاز XV" للمرة الأولى في البلاد، تشيـﭭـاز ريـﭽـال، الويسكي الفاخر رقم 1 في العالم يطلق "تشيفاز XV" 2018-12-19 | 12:09:45

تشيـﭭـاز ريـﭽـال، الويسكي الفاخر رقم 1 في العالم يطلق " تشيـﭭـاز XV"، مزيج يتم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids العفولة شابة الناصرة اطلاق نار المحطة المركزية اتهام قاصر ابو سنان طعن شرطي حرس حدود فسوطة محطة مركزية نهاريا شاحن هاتف نقال اريكة كنبه ساعات طويلة احتراق بيت القدس اطفاء سلطة انقاذ احذروا تظاهرة رؤساء مجالس عربية درزية تقليص مزايا ضريبية كفر ياسيف مفرق جامعة بير زيت مجلس انتخابات طلبه اجواء احتفالية تنافس كتل مناظرة انتخابية احتراق 3 سيارات شارع هرتسوغ اطفاء اخماد مدينة عكا الشرطة تحقق كوكب ابو الهيجا مسيرة الاقصى المسجد تضامنابطولة الخيول البلاد الحصان شبح البدو عرابة سباق الاول . المرتية عاصلةمصرع الشاب محمد هواشلة النقب رغبته بالزواج من فتاة عمها طعنه قتله اصابتان حادث طرق على شارع التفافي الناصرة مقابل أبراج الناصرة شرطة اسعاف سلمان ابو مديغم اعتداء بالضرب المبرح رهط عطا استنكار ثلوج تعطيل دراسة تساقط حرفيش الجش الجرمق بيت جن قرى الجليل الاعلى فهد حكيم بشارة اعلان تعيين خلفا مديرا عاما للمستشفى الانجليزي الناصرة بشارة بشارات المستقيل سخنين فريق اتحاد ابناء مكابي تل ابيب نصف نهائي كأس الدولة مباراة غدا الخميس ستاد حيفا لقاء جمهور مدرسة البخاري عرابة تحتفل تخريج فوج جديد من طلابها شهادات ثواني عشر
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com