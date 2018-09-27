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2018-12-21 13:53:06
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2018-12-21 11:24:10
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المتابعة تعلن تأجيل التظاهرة قبالة مركز الشرطة في اللد اليوم
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فيديو وصور - ثلوج في جبل الشيخ والدخول اليوم مجاني
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هبوط اضطراري لطائرة ركاب بنغالية لم تنفتح عجلتاها الأماميتان
2018-09-27 12:18:08
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هبوط اضطراري لطائرة ركاب بنغالية لم تنفتح عجلتاها الأماميتان
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