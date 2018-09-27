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هبوط اضطراري لطائرة ركاب بنغالية لم تنفتح عجلتاها الأماميتان



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هبوط اضطراري لطائرة ركاب بنغالية لم تنفتح عجلتاها الأماميتان




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