عفيفي, يدعو, لتوقيع, وثيقة, لنبذ, العنف, قولاً, وفعلاً, في, الناصرة,

يدعو المرشح لرئاسة بلدية الناصرة وليد عفيفي كافة الأطر والأحزاب السياسية في الناصرة الى التوقيع على وثيقة احترام متبادل ونبذ العنف.

وجاء في بيان وليد عفيفي:" أهالي الناصرة الكرام، الغاليين، لا أغلى علي من مدينة الناصرة وأهلها الذين بدونهم لا ناصرة لنا، الناصرةُ مهدي ولحدي.أن العنف المستشري في المدينة يهدد كل بقعة طيبة وخيرة في هذه المدينة، أنني ارى في كل رؤساء القوائم المنافسة ودون استثناء في الانتخابات، مسؤولين عن الاوضاع التي ممكن ان تصل اليه المدينة سلباً او ايجاباً، هذه دعوة لكل رؤساء القوائم والاحزاب الإنضمام والتوقيع على هذه الوثيقة، وثيقتي هذه ضد العنف ومع الاحترام المتبادل قولاً وفعلاً ما اضعه هنا ليس كلام انشاء بل نريده حقيقة على أرض الواقع، فنشطاء كل القوائم هم ابناؤنا، انا التزم بهذا كما فعلت دائماً ان اتعامل بإحترام ومسؤولية دون عنف كلامي او جسدي.خلال الايام القريبة سيكون هناك لقاء ضد العنف ومن أجل الاحترام المتبادل بمشاركة رؤساء الاحزاب والقوائم وادعو الجميع للمشاركة فيها بما فيهم رئيس قائمة ناصرتي واعضائها."