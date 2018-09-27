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في أوكرانيا.. طبيب نفسي يدفن مرضاه أحياء ويصوّرهم!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يضع الطبيب النفسي أندريه زيليفيترو، مرضاه في توابيت ويقوم بدفنهم، معتبرا ذلك جزءا من العلاج النفسي.



وأصبحت أساليب الطبيب غير المعتادة معروفة بعد أن عثر قروي على 12 تابوتا فارغا مهجورا في غابة قريبة من العاصمة كييف في شمال أوكرانيا.
 وعثر القروي على عشرات القبور المحفورة حديثا في الغابة، وقام باستدعاء الشرطة للتحقيق في الأمر.

وبدأت الشرطة عملها وانتهت بهم التحقيقات إلى زيليفيترو الذي اعترف، بحسب ما ورد، بأنه كان يستخدم التوابيت في العلاج النفسي لمرضاه.


وبحسب ما ذكره الطبيب النفسي، فإنه قام بأخذ 12 مريضا إلى الغابة ودفنهم أحياء لمدة ساعتين.


وقام زيليفيترو بتصوير شريط فيديو ونشره على الإنترنت بغرض الإعلان، حيث يظهر أحد مرضاه وهو يخضع لهذا العلاج الغريب.


ويظهر المقطع نعشا وضع في قبر محفور حديثا، ثم ينظر الطبيب إلى شاب يرتدي قميصا أبيض وهو ممدد في التابوت قبل دفنه، ويمكن رؤية أنبوب خارج التابوت بحيث يمكن للمريض التنفس من خلاله أثناء ساعتي العلاج.




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