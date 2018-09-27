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نتنياهو: ترامب موافق على دولة فلسطينية تحت سيطرة أمنية إسرائيلية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن واشنطن لن تعارض احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية في الضفة الغربية في حال السلام على أساس حل الدولتين.


وأضاف نتنياهو بعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء: "الولايات المتحدة تقبل أنه حتى في حال تحقيق حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ستحافظ إسرائيل على السيطرة الأمنية العامة في الضفة الغربية. إسرائيل ستحتفظ ضمن أي اتفاق للسلام بالسيطرة الأمنية بين نهر الأردن والبحر المتوسط".


وتابع: "بعض الأمور ليست مقبولة. ولنكن واضحين، إسرائيل لن تتخلى عن السيطرة الأمنية غربي الأردن ما دمت رئيسا للوزراء. أعتقد أن الأمريكيين يقبلون هذا المبدأ".


وردا على سؤال إن كان يأمل بأن تقوم دولة فلسطينية خلال ولايته، أجاب نتنياهو: "السؤال هو، ما هي الدولة؟ إنه سؤال حقيقي. وهذا ما قلته أيضا خلال اللقاء: هل ستكون كوستاريكا أم إيران؟ من سيكون لديه سيطرة أمنية؟".


وكان ترامب أعلن الأربعاء أثناء لقاء عقده على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع نتنياهو، أن خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي يعمل البيت الأبيض على إعدادها ستعلن خلال شهرين أو ثلاثة، وأكد ترامب سعيه لتسوية النزاع على أساس حل دولتين، واصفا إياه بأنه "الحل الأمثل".




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- mehdi mountather

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