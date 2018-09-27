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اشتباكات واعتقالات بعد اقتحام مستوطنين ساحات الأقصى



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يشهد المسجد الأقصى المبارك، منذ ساعات صباح اليوم الخميس، اقتحامات واسعة وغير مسبوقة، وصلت- حسب مسؤول الإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس- إلى أكثر من 500 مستوطن في أقل من ساعتين، والعدد مرشح للارتفاع خلال الساعات المقبلة.



وينتظر مئات المستوطنين أمام الأقصى من جهة باب المغاربة، لأخذ دورهم بالاقتحامات، في الوقت الذي أدى فيه مستوطنون، وبشكل جماعي، طقوسا وصلوات يهودية في باحاته، خاصة في منطقة باب الرحمة (بين باب الأسباط والمُصلى المرواني في القسم الشرقي من الأقصى) بالإضافة إلى ترديد ترانيم تلمودية علنية، بحراسة وحماية قوة معززة من قوات الاحتلال الخاصة.


وتأتي اقتحامات اليوم تتويجاً لاقتحامات واسعة للمستوطنين في الأيام الثلاثة الماضية، لمناسبة عيد "العُرش اليهودي".


ووقعت مواجهات بين المصلين وعناصر الشرطة اسفرت عن اعتقالات واجواء متوترة في ساحات المسجد الاقصى المبارك.




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