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وفاء الكيلاني تتحدث عن علاقتها بزوجها تيم حسن لأول مرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحدثت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني عن علاقتها بزوجها الفنان السوري تيم حسن لأول مرة منذ زواجهما في شهر مايو عام 2017.



فخلال استضافة وفاء للفنانة الكبيرة منى واصف في برنامجها “تخاريف”، طلبت منها أن تتخيل نفسها سائقة ميكروباص وأن تختار ركابا معها من نجوم الفن.


منى واصف اختارت عددا من الفنانين، منهم دريد لحام وسلافة معمار وناصيف زيتون ويسرا وغيرهم، كما قالت إنها ستأخذ معها تيم حسن.


فردت وفاء بقولها إنها أيضا ستأتي معهما لأنها “ملتصقة” بزوجها ولا تتركه أبدا، فوافقت الفنانة السورية وقبلت بوجودها.


وعندما اختارت منى واصف إنزال كل الرجال من الميكروباص، قالت لها وفاء أنها ستنزل مع زوجها، لأنهما معا في كل خطوة، وتجمعهما قصة حب قوية.


يُذكر أن وفاء الكيلاني احتفلت بعقد قرانها على تيم حسن مايو 2017، وهو الزوج الثاني في حياة الإعلامية المصرية بعد زوجها السابق طوني مخايل، الذي انفصلت عنه عام 2016، وقد انجبت منه طفلين هما «جودي، وريان»، في الوقت الذي سبق لتيم وتزوج من الفنانة السورية ديمة بياعة التي انفصل عنها عام 2012 بعد زواج استمر 10 سنوات، وقد اثمر زواجهما عن طفلين هما “فهد وورد”.




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