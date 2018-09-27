تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-12 08:51:48 ماذا يحدث عندما تتناول الأسماك يومياً؟ |  2019-01-12 08:47:37 ايزنكوت يؤكد ضرورة محاربة الإرهاب اليهودي كأي إرهاب |  2019-01-12 08:43:09 مصرع شاب واصابة أخرين في حادث طرق مروع قرب دير الاسد |  2019-01-12 07:54:48 صور - قتيل ومصابين بحادث طرق ذاتي قرب دير الأسد |  2019-01-12 07:00:36 الطقس:اجواء غائمة جزئياً وباردة |  2019-01-12 07:00:17 جنرال اسرائيلي يحذر من عدم جاهزية الجيش لخوض حرب مستقبلية |  2019-01-12 07:00:24 مصادر سورية:هجمات صاروخية "إسرائيلية" على دمشق |  2019-01-11 21:33:58 الطيرة - اصابة فتى 16 عاما بجراح خطيرة اثر اصابته برصاصة |  2019-01-11 21:31:27 الكنائس تطالب بإزالة معرض مسيء للمسيح والمسيحية في متحف حيفا‎ |  2019-01-11 17:04:59 اعتقالات خلال مظاهرة قبالة متحف الفنون حيفا تطالب بازالة معرض لوحات فنية مسيئة للسيد المسيح عليه السلام |  2019-01-11 14:36:47 رغم الخسائر.. أبل تعتزم إطلاق ثلاثة طرز جديدة من آيفون |  2019-01-11 14:41:45 موسكو: لن نسمح بتحويل إدلب إلى ملجأ للإرهابيين |  2019-01-11 14:41:12 حساب "فتاة تايلاند" السعودية يختفي من "تويتر"! |  2019-01-11 12:48:29 غضب عارم في مصر بعد وفاة سيدة من شدة البرد |  2019-01-11 12:40:11 عيساوي فريج لعائلة المرحومة عائشة رابي: يجب انزال اشد العقوبة على المجرمين القتلة |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أخطأ بين باب الطائرة وباب المرحاض.. فكانت الكارثة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أثار أحد ركاب طائرة GoAir متوجّهة من نيودلهي الى باتنا في الهند، حالة من الذعر عندما حاول فتح باب الطائرة وهي في الجو بعد أن أخطأ بينه وبين باب المرحاض.


وأفادت شركة الطيران ان الرجل كان يجلس بين المسافرين قبل أن يتقدّم ويحاول فتح المخرج الخلفي للطائرة لظنه بأنه باب حمام المسافرين.


ووفقاً للتقارير المحلية، الرجل الذي كاد أن يتسببّ بكارثة هو عشريني وكان يسافر لأول مرة في حياته، وعندما سأله الركاب عما كان يفعله أخبرهم أنه "بحاجة إلى استخدام الحمام بشكل عاجل".


وأفاد متحدث باسم GoAir ان فور قيامه بمحاولة فتح الباب انطلقت صفرات الإنذار وتم توقيفه من قبل طاقم الطائرة، مضيفا إنه بعد وصول الطائرة تم تسليم الراكب إلى السلطات لإجراء مزيد من التحقيقات معه.




كلمات متعلقة

أخطأ, بين, باب, الطائرة, وباب, المرحاض.., فكانت, الكارثة!,

تابعونــا

رغم الخسائر.. أبل تعتزم إطلاق ثلاثة طرز جديدة من آيفون رغم الخسائر.. أبل تعتزم إطلاق ثلاثة طرز جديدة من آيفون 2019-01-11 | 14:36:47

تخطط شركة أبل لإطلاق ثلاثة طرز من هاتف آيفون هذا الخريف، بما في ذلك جهاز إكس آر...

رسالة خادعة تهدد بفضح خصوصية مستخدمي "فيسبوك"! رسالة خادعة تهدد بفضح خصوصية مستخدمي "فيسبوك"! 2019-01-11 | 12:50:37

تلقى مستخدمو "فيسبوك" تحذيرات لتجاهل رسالة خادعة تنتشر عبر شبكة التواصل الاجتماعي...

حرارة المحيطات ترتفع أسرع من المتوقع وتسجل رقما قياسيا حرارة المحيطات ترتفع أسرع من المتوقع وتسجل رقما قياسيا 2019-01-11 | 11:00:23

أوضح علماء أن درجة حرارة المحيطات ترتفع بشكل أسرع من التقديرات السابقة، لتصل إلى...

صورة مؤثرة جدا لطبيب نام في غرفة العمليات صورة مؤثرة جدا لطبيب نام في غرفة العمليات 2019-01-11 | 08:40:21

نشرت وسائل إعلام صينية صورة إنسانية ومؤثرة لطبيب جراح، نام داخل غرفة العمليات...

دب مفترس يتحول إلى نجم فوتوغرافي ! (فيديو) دب مفترس يتحول إلى نجم فوتوغرافي ! (فيديو) 2019-01-10 | 16:45:27

انتشر على يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي فيديو عجيب لدب أبيض، يعد من أشر وأخطر...

"تويتر" تستعد لإطلاق ميزة المحادثات عبر تطبيقها "تويتر" تستعد لإطلاق ميزة المحادثات عبر تطبيقها 2019-01-10 | 15:28:43

بدأت "تويتر" اختبار طرق جديدة لعرض التغريدات، سيتم طرحها كجزء من برنامج تجريبي في...

بعد الابنة.. بدء العد التنازلي لانطلاق "ابن الكونكورد" بعد الابنة.. بدء العد التنازلي لانطلاق "ابن الكونكورد" 2019-01-10 | 08:25:13

دخلت طائرة، تستحق أن يطلق عليها اسم "ابن الكونكورد"، مرحلة جديدة بعد حصول الشركة...

أبل تتخذ خطوة "إنتاجية" مفاجئة بشأن هواتف آيفون أبل تتخذ خطوة "إنتاجية" مفاجئة بشأن هواتف آيفون 2019-01-09 | 22:47:11

قالت دورية "نيكي ريفيو" الآسيوية، الأربعاء، إن أبل، التي قلصت توقعات مبيعاتها...

رجل "يصطاد" ابنه معتقدا أنه أيل! رجل "يصطاد" ابنه معتقدا أنه أيل! 2019-01-09 | 14:10:49

رفعت لجنة التحقيق في دائرة "خانتي مانسي" ذات الحكم الذاتي في أقصى شمال روسيا دعوى...

عائد من الموت.. جندي سوري يخرج من النعش فيصدم مشيعيه عائد من الموت.. جندي سوري يخرج من النعش فيصدم مشيعيه 2019-01-09 | 11:47:19

فاجأ جندي سوري يدعى خضر محمود ربيع مشيعيه وخرج من نعشه طالبا منهم، أن يدفئوه ما...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids البعنة القاء قنبلة بيت الشرطة تحقيق اضرار دون اصابات تذكر هريس هرب كفر كنا اصابة اطلاق نار خلال عرس حفل شاب اعتقال احمد ابو نهيا معاوية قرية دهس حادث تراكتور زراعي محمد زبيدات منيب طربيه تناوب نائب رئيس بلدية سخنين مازن غنايم تعيين مخالفات سير الطيرة اعتقالات مخالفات سير سيارات طمرة للجنة الشعبية اضراب مدارس شامل محلات تجارية انجاح الناصرة السفارة الفرنسية مشروع طلاب تعليم سفير فرنسا طعن رجل يركا خلفية جدال تجاري احيل الشرطة العلاج المستشفى حيان ابو سنان الطبي مستشفى نهاريا مصرع 64 عربيا مواطنا حوادث الطرق شوارع البلاد منذ بداية العام 2016 جمال اباظة مجد الكروم نوبة قلبية حادة الطبيب فاجعة تشييع جثمانهضبط مفرقعات العاب نارية خطيرة حملة الشرطة مدينة طمرة اهالي اصحاب محلات شرطةمسيرة سلام عرب يهود مشاركة واسعة ام الفحم مدينة رجال نساء الأمل احباط عملية تهريب مخدرات من الجنوب للمركز اعتقالات عرب بير هداج النقبقائد شرطة الشمال ظاهرة عنف سلاح مشاكل شوارع البطوف زيارة تفقدية عرابة دير حناثانوية البعينة نجيدات تحتفل تخريج الفوج ال 24 طلاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com