أخطأ, بين, باب, الطائرة, وباب, المرحاض.., فكانت, الكارثة!,

أثار أحد ركاب طائرة GoAir متوجّهة من نيودلهي الى باتنا في الهند، حالة من الذعر عندما حاول فتح باب الطائرة وهي في الجو بعد أن أخطأ بينه وبين باب المرحاض.

وأفادت شركة الطيران ان الرجل كان يجلس بين المسافرين قبل أن يتقدّم ويحاول فتح المخرج الخلفي للطائرة لظنه بأنه باب حمام المسافرين.ووفقاً للتقارير المحلية، الرجل الذي كاد أن يتسببّ بكارثة هو عشريني وكان يسافر لأول مرة في حياته، وعندما سأله الركاب عما كان يفعله أخبرهم أنه "بحاجة إلى استخدام الحمام بشكل عاجل".وأفاد متحدث باسم GoAir ان فور قيامه بمحاولة فتح الباب انطلقت صفرات الإنذار وتم توقيفه من قبل طاقم الطائرة، مضيفا إنه بعد وصول الطائرة تم تسليم الراكب إلى السلطات لإجراء مزيد من التحقيقات معه.