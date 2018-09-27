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صور - تقديم قوائم عضوية ورئاسة لانتخابات مجلس كفركنا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تستمر اليوم الخميس عملية تقديم اوراق قوائم العضوية والرئاسة لانتخابات السلطات المحلية المقبلة .


في كفركنا قامت بعض القوائم للعضوية بتقديم اوراقها امس الاربعاء لمأمور الانتخابات اضافة الى بعض مرشحي الرئاسة على ان تستكمل باقي القوائم اليوم عملية تقديم اوراقها .

ومن بين مرشحي الرئاسة الذين قدموا اوراق اعتمادهم كان عز الدين امارة والذي قال بعد تقديم اوراقه الرسمية لمأمور الانتخابات :" اليوم قمنا بتقديم قائمتي الرئاسة والعضوية، وبحمد الله كل شيء كان على ما يرام.




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