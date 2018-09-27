صور - تقديم قوائم عضوية ورئاسة لانتخابات مجلس كفركنا

تستمر اليوم الخميس عملية تقديم اوراق قوائم العضوية والرئاسة لانتخابات السلطات المحلية المقبلة .

في كفركنا قامت بعض القوائم للعضوية بتقديم اوراقها امس الاربعاء لمأمور الانتخابات اضافة الى بعض مرشحي الرئاسة على ان تستكمل باقي القوائم اليوم عملية تقديم اوراقها .ومن بين مرشحي الرئاسة الذين قدموا اوراق اعتمادهم كان عز الدين امارة والذي قال بعد تقديم اوراقه الرسمية لمأمور الانتخابات :" اليوم قمنا بتقديم قائمتي الرئاسة والعضوية، وبحمد الله كل شيء كان على ما يرام.