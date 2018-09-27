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تعلن ايكيا عن RECALL مصابيح السقف CALYPSO



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أعلنت  IKEA  العالمية RECALL  على مصابيح من نوع  CALYPSO، التي تم بيعها بعد 1 أغسطس 2016، ويرجع ذلك إلى خطر سقوط أجزاء منه . الزبائن الذين اشتروا مصباح بعد هذا التاريخ وعليه طابع التاريخ ما بين الأرقام 1625-1744، يطلب منه إزالة المصباح وإعادته إلى احد فروع ايكيا في نتانيا، ريشون لتسيون، كريات آتا وبئر السبع.


يمكنك إرجاع المنتج واستبداله بمنتج جديد أو استرداد كامل المبلغ. لا يشترط إثبات الشراء من العميل ويتم استرداد الأموال في عدادات خدمة العملاء.تأخذ ايكيا سلامة المنتجات على محمل الجد وتضمن فحصها وتفي بالمعايير ذات الصلة. ومع ذلك، تلقى العديد من التقارير  عن سقوط قطع الزجاج ولمنع حالات إضافية، ويطلب من العملاء الذين اشتروا مصباح مع الطابع ذات الصلة لإعادته إلى الفروع.


"على الرغم من ان احتمال وقوع قطع الزجاج من المصباح منخفض، قد قررت IKEA  أن تقوم بجمع المنتجات"، وتقول ايميلي كنوستر, مديرة قسم الإضاءة الذكية لايكيا السويد. "تمثل سلامة عملائنا أولوية قصوى بالنسبة لشركة إيكيا ، لذلك اخترنا تجميع المجموعة المتأثرة كإجراء وقائي".


يجب إزالة المصباح بعناية وإزالة عاكس الضوء أثناء حمل أحد الأذرع التي تمسك المصباح. ثم اسحب الذراع برفق. على المصباح يظهر ختم التاريخ ليتم التحقق. يُطلب من العملاء الذين اشتروا المنتج بعد 1 آب 2016 فقط القيام بذلك.


لمزيد من التفاصيل والمعلومات ، يرجى الاتصال بمركز الاتصال في ايكيا على الرقم 09-8928888

وكذلك على موقع Ikea الإلكتروني على www.ikea.co.il أو من خلال موظفي الخدمة في المتاجر.




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