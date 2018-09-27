الاعلان, رسميا, عن, تشكيل, قائمة, الوحدة, العكّيّة, وشارتها, (أ),

جاء في بيان صادر عن قائمة الوحدة العكّيّة وشارتها (أ) اليوم الخميس :" يسرنا أن نزف إليكم بشرى تشكيل وتوسيع قائمة الوحدة العكّيّة لخوض الإنتخابات البلدية التى أضحت على الأبواب، والتحالف مع مجموعة الامل العكّيّة.

كان أملنا، طموحنا وأمنياتنا بتشكيل قائمة عربية واحدة تلبي مطلب الشارع العكّي وتحقق المزيد من الانجازات لوسطنا العربي الذي بات في امّس الحاجة للوحدة والتكاتف لمواجهة التحديات القادمة.ان تحالف قائمة الوحدة العكّيّة ومجموعة الامل جاء للتأكيد على اهمية تشكيل أكبر تحالف عكي حقيقي يسعى ويطمح لتحقيق المزيد من الانجازات وتوحيد الصوت العربي في مدينتنا عكا. وقد جاء هذا التحالف بفعل التفاهم القائم حول الأولويات والتناسق في المواقف بين قوتين حاضرتين في المجلس البلدي ممثلتين بالمحامي أدهم جمل نائب رئيس البلدية وعضو البلدية السيد حاتم فارس وتعزيز هذه القوة بمرشحات ومرشحين أكفاء يعملون كجسم واحد يدافع عن القضايا التي تعني جميع العكيين.ومن الملفت أن قائمة الوحدة العكّيّة استطاعت من خلال أدائها المشرّف والانجازات الكبيرة التي تحققت في الدورة السابقة من خلال برنامج يعكس آمال وتطلعات العكيين جميعهم والذي يسعى لتعزيز وجودنا وتطورنا في مدينتنا العريقة الغالية أن تستقطب مجموعة مميزة ومشرفة من المرشحين من مختلف الأعمار والأطياف نأتي على ذكرهم فيما يلي:1- المحامي أدهم جمل2 - حاتم فارس3- المستشارة الأكاديمية عائشة مرسي4- الدكتورة إسراء سعدي5- إبراهيم طه6 - المحامية رلى ريّس7- المحامية هبة حمادة ديب8- المحامي أحمد بطاح9 - عايدة بريك10- نزار فودي11- الشاب احمد قنديل12- عنان حجازي13- درويش هنداوي14- محمد مرعي15- مروة محمود (ابو السكن)16- عمّار حرزان17- المعلمة سارة حداد#قائمة الوحدة العكّيّة وشارتها (أ)