شلومي, اربيطمان, يوقع, لاتحاد, شمشون, كفرقاسم,

تعاقدت ادارة فريق اتحاد شمشون كفرقاسم من الدرجة الاولى - جنوب مع المهاجم المخضرم شلومي اربيطمان لموسم واحد .

هذا واعرب اللاعب اربيطمان عند توقيع تعاقده عن سروره لهذا التعاقد مع النادي القسماوي ، وقال :" سنسعى سويا لتحقيق الهدف المعلن للنادي وهو الصعود الى الدرجة الممتازة .هذا وسيبدأ لاعب التعزيز تدريباته مع الفريق اليوم الخميس ..