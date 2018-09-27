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شلومي اربيطمان يوقع لاتحاد شمشون كفرقاسم



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تعاقدت ادارة فريق اتحاد شمشون كفرقاسم من الدرجة الاولى - جنوب  مع  المهاجم المخضرم شلومي اربيطمان  لموسم واحد .



هذا واعرب اللاعب اربيطمان عند توقيع تعاقده عن سروره لهذا التعاقد مع النادي القسماوي ، وقال :"  سنسعى سويا لتحقيق الهدف المعلن للنادي وهو الصعود الى الدرجة الممتازة .


هذا وسيبدأ لاعب التعزيز تدريباته مع الفريق  اليوم  الخميس ..




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