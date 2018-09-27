كورتوا:, حفل, الفيفا, ليس, عذرا, للخسارة, أمام, إشبيلية,

قال تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، إن فريقه لم يستطع التعامل مع قوة إشبيلية، في بداية اللقاء الذي جرى بينهما أمس، وانتهى بتفوق الأندلسيين بثلاثية نظيفة.

ونقلت صحيفة "ماركا" تصريحات الحارس البلجيكي، التي قال فيها "كانت مباراة صعبة، إشبيلية بدأ اللقاء بقوة لم نتمكن من التعامل معها، الأهداف جزء من أخطائنا، الهدف الثاني جاء بضربة حظ، لأني تصديت للتسديدة ثم ذهبت إلى أندريه سيلفا".وتابع: "حفل فيفا ليس عذرا لكي نخسر، لقد كنا 5 لاعبين فقط هناك، كما أنني في الساعة الرابعة كنت نائما بالفعل، ثم تدربت جيدا وكنت مستعدا للمباراة".وعن مباراة الديربي المقبلة واصل: "الديربي دائما رائع، ستكون مباراة معقدة، ولكن يجب أن نحقق الفوز، الضغط موجود في كل مواجهة، ولن يتغير لمجرد أن خسرت في مباراة اليوم".واختتم: "نحن نركز دائما للوصول إلى الصدارة، أعتقد أن ما نحتاج إليه هو المزيد من الإصرار، وهو ما افتقدناه في مباراة إشبيلية بالشوط الأول"