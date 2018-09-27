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اطلاق نار على سيارة مواطن في نحف واعتقال مشتبه



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة شابا (25 عاما) من قرية نحف فجر اليوم الخميس بشبهة الضلوع في حادثة اطلاق نار على سيارة مواطن (35 عاما) فجر اليوم في قرية نحف .


وافيد انه تم اطلاق النار على السيارة من قبل مجهول على دراجة نارية .

وستطلب الشرطة من المحكمة النظر بتمديد اعتقال المشتبه به لاستكمال التحقيق معه .

وقد اسفر الحادث عن اضرار في المبنى الخارجي للسيارة دون اصابات تذكر .


الصورة توضيحية ...
اطلاق نار على سيارة مواطن في نحف واعتقال مشتبه




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