اطلاق, نار, على, سيارة, مواطن, في, نحف, واعتقال, مشتبه,

اعتقلت الشرطة شابا (25 عاما) من قرية نحف فجر اليوم الخميس بشبهة الضلوع في حادثة اطلاق نار على سيارة مواطن (35 عاما) فجر اليوم في قرية نحف .

الصورة توضيحية ...

وافيد انه تم اطلاق النار على السيارة من قبل مجهول على دراجة نارية .وستطلب الشرطة من المحكمة النظر بتمديد اعتقال المشتبه به لاستكمال التحقيق معه .وقد اسفر الحادث عن اضرار في المبنى الخارجي للسيارة دون اصابات تذكر .