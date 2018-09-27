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حرائق الغابات تجتاح إقليم توسكانا الإيطالي
2018-09-27 08:38:37
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حرائق الغابات تجتاح إقليم توسكانا الإيطالي
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