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بسبب ترامب.. الصمت يسود في الجمعية العامة لدقيقتين
2018-09-27 08:38:11
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بسبب ترامب.. الصمت يسود في الجمعية العامة لدقيقتين
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