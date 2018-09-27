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حتى الان .... مرشح رئاسة واحد لمجلس كوكب ابو الهيجا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قدم رئيس مجلس محلي كوكب ابو الهيجا الحالي , زاهر صالح امس الاربعاء اوراق ترشيحه رسميا لولاية جديدة لرئاسة مجلس محلي كوكب ابو الهيجاء في الانتخابات المقبلة نهاية الشهر القادم .


وافيد ان زاهر صالح هو المرشح الوحيد حتى الان لرئاسة مجلس كوكب ابو الهيجا المحلي للدورة القادمة .

واذا ما انتهى اليوم الخميس موعد تقديم أوراق قوائم العضوية والرئاسة من اسلاعة 3 عصرا حتى التاسعة ليلا , دون ان يقدم احدا اوراق ترشيحه لرئاسة المجلس المحلي في كوكب فان زاهر صالح سيكون المرشح الوحيد للرئاسة .  




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