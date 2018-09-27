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رغد ابنة صدام حسن تخرج عن صمتها بشأن "ابن شقيقها"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 خرجت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن صمتها، وتحدثت عن الشخص مسعود الذي يدعي أنه ابن أخيها عدي.



ونفت رغد، المقيمة في الأردن، منذ الإطاحة بنظام والدها صدام حسين في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003،  أن يكون لشقيقها الراحل عدي نجل اسمه مسعود، وأعلنت أنه ليس لديه أي أبناء إطلاقا. قائلة: إن "الشخص مسعود الذي يدعي أنه ابن عدي لا يمت له بأي صلة"، وذلك وفقا لموقع "السومرية" نيوز.


وأضافت أن "كل ما ينشره من صور خاصة، إنما هي مسروقة من حسابات أشخاص آخرين".


وكان شاب، ظهر في تركيا بعد مرور سنوات على سقوط نظام صدام حسين في العراق في أبريل/نيسان 2003، وأعلن بكل ثقة لوسائل الإعلام: "أنا الابن الشرعي لنجل رئيس العراق الأسبق، عدي صدام حسين، لذلك أطالب الحكومة العراقية بثروة والدي عدي، ومن غير نقصان".




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