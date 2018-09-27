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أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبيا في بقية المناطق



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف درجات الحرارة لتصبح أعلى من  معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية  باردة نسبياً في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى  معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .


ويوم غد يكون الجو حاراُ نسبياُ في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق،  ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


ويوم السبت، يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


ويوم الأحد المقبل، يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على  درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .




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