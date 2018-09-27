روحاني:, إيران, ستبقى, في, سوريا,

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الخميس، أن طهران ستحافظ على وجودها العسكري في سوريا، طالما أن الدولة السورية في حاجة إلى ذلك.

وقال روحاني، في مؤتمر صحافي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "سيستمر وجودنا في سوريا ما دامت السلطات السورية في حاجة لذلك".وجدد الرئيس الإيراني تأكيده على أن بلاده ليست لديها أي قوات نظامية في سوريا، وإنما مستشارون عسكريون فقط، مشيرا إلى أن أحد أغراض إيران على الأراضي السورية هو إلحاق الهزيمة التامة بالتنظيمات الإرهابية الناشطة في هذا البلد.