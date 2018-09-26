تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-11 08:43:43 الطيبي ل"الصنارة": "الحوار" الوحيد الذي جرى منذ الانفصال هو الإسفاف والحوار الساقط والقذر لبعض نشطاء الفيسبوك |  2019-01-11 08:41:16 طلب عينة من الحمض النووي لرونالدو على خلفية تهمة الاغتصاب |  2019-01-11 08:40:21 صورة مؤثرة جدا لطبيب نام في غرفة العمليات |  2019-01-11 06:38:01 قتيلان عربيان جراء انقلاب سيارة واحتراقها قرب حيفا |  2019-01-11 06:05:26 استعدادات لجمعة جديدة من مسيرات العودة في غزة |  2019-01-11 06:02:50 الطقس - اجواء باردة وارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة |  2019-01-10 22:46:06 مدرسة البيان الثانوية سخنين تحصد جائزة المرتبة الاولى والثالثة في مسابقة فن الخطابة في اللغة الانجليزية |  2019-01-10 20:31:39 المحامي زكي كمال ل"الصنارة":الانتخابات القادمة مصيرية تتطلب تحالفاً واسعاً يتفق المشاركون فيه على الطروحات المدنية |  2019-01-10 22:41:20 اصابات خطيرة في حادث طرق مروع قرب رهط |  2019-01-10 21:49:28 نتنياهو: كل من أصاب وقتل اسرائيليا تم اعتقاله أو قتله |  2019-01-10 20:00:40 نكبة الانتخابات |  2019-01-10 19:07:42 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن خالد شحادات من الناصرة |  2019-01-10 19:05:13 الأردن يهزم سوريا.. ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس آسيا |  2019-01-10 19:03:07 ممثل جديد لحركة حماس في لبنان |  2019-01-10 18:10:40 مصرع الشاب أديب سليماني من منشية زبدة في حادث طرق بالجنوب |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كفرمندا: إصابة طفل (عامان) إثر تعرّضه للدهس وحاله متوسطة



  |     |   اضافة تعليق



تعرّض طفل يبلغ من العمر (عامين) للدهس من قبل سيارة خصوصية مساء اليوم الأربعاء، في بلدة كفرمندا


وعلى الفور وصلت طواقم الاسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء وقدّمت العلاج الاولي للطفل المصاب ومن ثم تمّ نقله إلى مستشفى رمبام في مدينة حيفا لاستكمال العلاج حيث وصفت حالته بالمتوسطة، وهو يعاني من كدمات في الرأس والأطراف
كفرمندا: إصابة طفل (عامان) إثر تعرّضه للدهس وحاله متوسطة




كلمات متعلقة

كفرمندا:, إصابة, طفل, (عامان), إثر, تعرّضه, للدهس, وحاله, متوسطة,

تابعونــا

قتيلان عربيان جراء انقلاب سيارة واحتراقها قرب حيفا قتيلان عربيان جراء انقلاب سيارة واحتراقها قرب حيفا 2019-01-11 | 06:38:01

لقي شابان من سكان احدى القرى العربية في الجليل الاعلى مصرعهما اثر انقلاب سيارة...

استعدادات لجمعة جديدة من مسيرات العودة في غزة استعدادات لجمعة جديدة من مسيرات العودة في غزة 2019-01-11 | 06:05:26

يستعد الفلسطينينون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر...

الطقس - اجواء باردة وارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة الطقس - اجواء باردة وارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة 2019-01-11 | 06:02:50

اليوم الجمعة يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ...

مدرسة البيان الثانوية سخنين تحصد جائزة المرتبة الاولى والثالثة في مسابقة فن الخطابة في اللغة الانجليزية مدرسة البيان الثانوية سخنين تحصد جائزة المرتبة الاولى والثالثة في مسابقة فن الخطابة في اللغة الانجليزية 2019-01-10 | 22:46:06

شاركت مدرسة البيان الثانوية سخنين في مسابقة فن الخطابة التي كانت في مدينة القدس...

الدكتور يوسف عواودة نائبا لرئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية الدكتور يوسف عواودة نائبا لرئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية 2019-01-10 | 22:44:54

ضمن انتخاب رئيس ونواب وسكرتارية اللجنة القطرية في دورتها الجديدة، تم اليوم...

اصابات خطيرة في حادث طرق مروع قرب رهط اصابات خطيرة في حادث طرق مروع قرب رهط 2019-01-10 | 22:41:20

اسفر حادث طرق مروع مساء اليوم الخميس عن اصابة شابين بجراح خطيرة في شارع رقم 264 بين...

اعتقال شاب من تل السبع بشبهة الاعتداء على طبيب في مستشفى سوروكا اعتقال شاب من تل السبع بشبهة الاعتداء على طبيب في مستشفى سوروكا 2019-01-10 | 21:53:22

جاء في بيان صادر عن شرطة النقب أنها اعتقلت شاب يبلغ من العمر 30 عاماً بشبهة...

نتنياهو: كل من أصاب وقتل اسرائيليا تم اعتقاله أو قتله نتنياهو: كل من أصاب وقتل اسرائيليا تم اعتقاله أو قتله 2019-01-10 | 21:49:28

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، ان كل من أصاب وقتل...

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن خالد شحادات من الناصرة الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن خالد شحادات من الناصرة 2019-01-10 | 19:07:42

تناشد الشرطة الجمهور بالمساعدة بالعثور عن خالد شحادات من الناصرة 52 عاماً بعد أن...

مصرع الشاب أديب سليماني من منشية زبدة في حادث طرق بالجنوب مصرع الشاب أديب سليماني من منشية زبدة في حادث طرق بالجنوب 2019-01-10 | 18:10:40

لقي الشاب أديب أكرم سليماني 25 عاماً من منشية زبدة مصرعه أثر حادث طرق مروع بين...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids دارين طاطور فيسبوك نشر ستاتوس تحريض عمليات قرية الرينة بث مباشر :بوروسيا دورتموند و ليفربولشقيب السلام مسدسات اعتقالات يندقية اسلحة ذخيرة بيت الشرطة النقب ضبطتخليص طفلة علق رأسها بين جزئي كرسي روضة اطفال مركز البلاد طاقم خاص اطفاء انقائ تعيين محمد عايد عدوي طرعان مديرا قسم المفاصل مستشفى بوريا ثانوية كلية أورط الناصرة تخريج فوج جديد من طلابها خالد خلايلة احتفال زفاف شاركة واسعة لاعب سخنين كابتن مشتفشى الناصرة الانجليزي اعياد احتفال أيمن رحمن حلبي يركا مصرع وفاة متأثرا جراحه جراء حريق شب في منزله قبل اسبوعين طمرة منطقة شاب مشتبه اعتداء جنسي فتاة قاصر شفاعمرو نقابة المحامين تحتفل رأس ألسنة الاعياد المجيدة مدينة ألناصرةطبيب ناجي بطحيش مديرا امراض الجلد مستشفى زيف صفد تعيين قرية مسعدهميسم ابو القيعان حورة الشاب استدعاء عناصر الشرطة اعتداء ضرب تل ابيب قطع الكهرباء شركة اصحاب محلات تجارية قرية نحف مدخل استياء عارم ترخيصاستعدوا موجة حر شديدة . الاسبوع القادم تضرب البلاد البحر الميت 44 درجة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com