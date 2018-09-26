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كفرمندا: إصابة طفل (عامان) إثر تعرّضه للدهس وحاله متوسطة



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تعرّض طفل يبلغ من العمر (عامين) للدهس من قبل سيارة خصوصية مساء اليوم الأربعاء، في بلدة كفرمندا


وعلى الفور وصلت طواقم الاسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء وقدّمت العلاج الاولي للطفل المصاب ومن ثم تمّ نقله إلى مستشفى رمبام في مدينة حيفا لاستكمال العلاج حيث وصفت حالته بالمتوسطة، وهو يعاني من كدمات في الرأس والأطراف
كفرمندا: إصابة طفل (عامان) إثر تعرّضه للدهس وحاله متوسطة




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