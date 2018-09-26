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اعتقال مشتبهين من طمرة بسرقة محاصيل تمور وحمضيات من منطقة بيسان



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في بيان للناطق بلسان الشرطة مساء اليوم الاربعاء أنه وخلال نشاط لمتطوعي شرطة حرس الحدود، أمس الثلاثاء، لاحظوا بمركبة تخرج من احد الحقول الزراعية


 الأمر الذي أثار شبهاتهم، وعند الفحص تبيّن أنّ مشتبهين استقلا المركبة وعُثر فيها على كمية من المحاصيل الزراعية بوزن أكثر من 40 كغم وتضمنت تمورًا وحمضيات.
وعليه تمّ توقيف المشتبهين (في الأربعينات من الهمر - سكّان طمرة) وتمّت احالتهما للتحقيقات




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