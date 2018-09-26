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ألقاء القبض على مسافر ثقب إطارات سيارة للشرطة 



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في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي مساء اليوم الاربعاء انه وخلال نشاط لتطبيق القانون قامت به شرطة المرور اليوم، للحد من المخالقات التي تهدد الحياة في الشمال ، لاحظت شرطية من قسم المرور سيارة يستقلها أربعة شبان اثنين منهم لم يستخدموا احزمة الامان.

بعد توقيف السيارة وعندما بدأت الشرطية بتسجيل مخالفة مرورية خرج احد الركاب من السيارة بشكل مفاجئ وسحب سكينا وثقب اطارات للسيارة.

على الفور ، وصلت قوات إضافية للمساعدة والقت القبض على المشتبه الذي ثقب الإطار ، أما بقية الركاب ، احيلوا الى الاستجواب حول ملابسات الحادث.

 





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