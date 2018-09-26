المتابعة, تضع, الترتيبات, الأولى, للإضراب, العام, واحياء, ذكرى, هبة, القدس, والأقصى,

وضع طاقم سكرتيري الأحزاب والمركّبات في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الترتيبات الأولى للاضراب العام، الذي سيكون يوم الاثنين المقبل، الأول من تشرين الأول، في ذكرى هبة القدس والأقصى، وهو الاضراب الشامل لكل الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، ردا على قانون القومية الصهيوني، الاقتلاعي العنصري.

وأكد الطاقم على قرار لجنة المتابعة العليا، بأن يكون الاضراب شاملا في كل مرافق الحياة، بما فيها جهاز التعليم، باستثناء جهاز التعليم الخاص. ودعا كل الأحزاب والقوى والأطر المجتمعية للعمل على إنجاح الاضراب العام.

وبموجب ما تقرر، فإن زيارة أضرحة شهداء هبة القدس والأقصى الـ 13، ستبدأ عند الساعة التاسعة صباحا في مدينة عرابة، ولاحقا سيتم وضع برنامج تفصيلي بشأن موعد الوصول الى باقي المدن والبلدات حيث أضرحة الشهداء. على أن تختتم في قرية جت في ساعات بعد الظهر، ومنها ستنطلق المسيرة المركزية، عند الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، وتختتم بمهرجان خطابي.

وكانت لجنة المتابعة العليا قد بادرت في الأسابيع الأخيرة لعقد اجتماع ما ممثلي كافة القوى الفلسطينية، وعقد الاجتماع في رام الله، وتقرر بالاجماع، الإعلان عن اضراب عام في الأول من تشرين الأول، في ذكرى هبة القدس والاقصى، واندلاع الانتفاضة الثانية، ليكون الاضراب الذي يشمل الكل الفلسطيني، ردا شعبيا وحدويا على قانون القومية الصهيوني الاقتلاعي العنصري.