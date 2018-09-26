علي, سلام:لا, للإنجرار, وراء, كل, الاشاعات, وكل, الدعايات, الكاذبة,

لا للإنجرار وراء كل الاشاعات وكل الدعايات الكاذبة.أطلب ممن يهمه أمر الناصرة ومستقبل أهلها ان يتروى ويرد على كل الاكاذيب والاشاعات بالمحبة والتآخي والوحدة في هذه المدينة الغالية مدينة السلام والمحبة، مدينة التآخي، مدينة البشارة.الانتخابات يوم وأهل البلد دوم.

جاء في بيان صادر من رئيس بلدية الناصرة علي سلام:"نداء الى اهل الناصرة والوسط العربي

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