فينيسيوس, يدخل, قائمة, ريال, مدريد, في, رحلة, الأندلس,

أعلن جولين لوبيتيجي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة إشبيلية، مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني.وضم لوبيتيجي، جميع لاعبي الفريق، للقائمة، عدا إيسكو الذي خضع لعملية جراحية أمس، وداني كارفاخال، الذي لا زال يواصل عملية التعافي من الإصابة العضلية التي عانى منها.وظهر في القائمة، التي تألفت من 22 اسما، الموهبة البرازيلية فينيسيوس جونيور، الذي يبحث عن ظهوره الأول هذ الموسم، بالإضافة للثنائي الشاب فالفيردي وريجيولون.لكن لوبيتيجي سيضطر لتقليص عدد اللاعبين بالقائمة قبل مباراة اليوم.وجاءت القائمة على النحو التالي:حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، كاسيا.خط الدفاع: فاييخو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ريجيولون.خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، يورينتي، أسينسيو، سيبايوس.خط الهجوم: فينيسيوس، فاسكيز، ماريانو دياز، جاريث بيل، بنزيما