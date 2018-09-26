مانشستر, يونايتد, يتوقع, تحقيق, إيرادات, قياسية, في, 2019,

يتوقع مانشستر يونايتد الإنجليزي تحقيق إيرادات وأرباح أساسية أعلى في سنة 2019 رغم تسجيل نتائج أقل من التوقعات في الربع الأخير من 2018.

وقال يونايتد، الذي تضم تشكيلته بول بوغبا الفائز بكأس العالم وديفيد دي خيا وأليكسيس سانشيز، إنه يتوقع إيرادات بين 615 و630 مليون جنيه إسترليني في السنة التي تنتهي في يونيو 2019.كما حقق يونايتد إيرادات قياسية في موسم 2017-2018 بلغت 590 مليون جنيه استرليني (775.4 مليون دولار) رغم التباطؤ في الربع الأخير، بسبب تراجع إيرادات البث التلفزيوني والإيرادات التجارية.وقال إد وودوارد الرئيس التنفيذي للنادي في بيان "توقعاتنا بزيادة الإيرادات للعام المقبل توضح الأداء المالي القوي للنادي على المدى البعيد وهو ما يسمح لنا بالتنافس على ضم أبرز المواهب في سوق الانتقالات".وتراجعت إيرادات الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو بواقع 16 بالمئة إلى 147.6 مليون جنيه استرليني مع فشل يونايتد في تجاوز دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا في تناقض مع السنة السابقة التي أحرز فيها لقب الدوري الأوروبي، وهي مسابقة المستوى الثاني للأندية في القارة.ويحتل يونايتد حاليا المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 8 نقاط خلف ليفربول المتصدر و6 نقاط وراء غريمه في المدينة مانشستر سيتي حامل اللقب.وفاز سيتي، المملوك للملياردير الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، بالدوري بفارق 19 نقطة عن يونايتد الموسم الماضي ويتطلع لتقليص الفجوة مع منافسه خارج الملعب أيضا.وفي وقت سابق هذا الشهر سجل سيتي إيرادات بلغت 500.5 مليون جنيه إسترليني وأرباحا قيمتها 10.4 مليون جنيه استرليني في السنة المنتهية في 30 يونيو.ويتوقع يونايتد أرباحا معدلة قبل الفوائد والضرائب والنفقات وتسديد الدين للسنة القادمة بين 175 و190 مليون جنيه استرليني مقابل 177.1 مليون جنيه إسترليني حققها في 2017-2018.