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مسافر ينشر الذعر على متن رحلة هندية بمحاولته فتح باب الطائرة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تسبب مسافر عل متن رحلة GoAir، من العاصمة الهندية نيودلهي إلى باتنا، بحالة من الذعر عندما حاول فتح باب الخروج من الطائرة "عن طريق الخطأ".



وبدأ الركاب بالصراخ عندما رأوا الرجل، الذي يسافر للمرة الأولى في حياته على متن طائرة، وهو في أواخر العشرينات من عمره، يحاول فتح باب الخروج الخلفي بدلا من باب المرحاض.



ووفقا للشرطة، قال الرجل للركاب الذين حاولوا منعه من فتح الباب، إنه "بحاجة إلى استخدام المرحاض بشكل عاجل".


ولحسن حظ المسافرين البالغ عددهم 150 راكبا، لم يتمكن الرجل من فتح الباب بسبب ضغط الهواء. ومع ذلك، كان من الممكن أن يتسبب بكارثة، وفقا لأفراد قوة الأمن الصناعي المركزي (CISF).


وتم التعامل مع الراكب من قبل الطاقم، وسُلم في وقت لاحق إلى أمن المطار. وذكرت صحيفة Times of India أن الرجل يعمل في أحد البنوك الخاصة الرائدة في Ajmer، وهي مدينة في ولاية Rajasthan الشمالية.


وقال سانورا خان، الضابط المسؤول عن الشرطة المحلية: "ساد الهلع على متن الطائرة، وقد تم تقييد الراكب وتسليمه إلينا أخيرا، حيث قال إن الاضطراب الحاصل نتج عن صعوده على متن طائرة لأول مرة في حياته"، وفقا لصحيفة تلغراف.


وفحصت الشرطة السجلات للتأكد من أن الرجل لم يسبق له أن سافر على متن طائرة، وأطلق سراحه في الليلة نفسها.




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