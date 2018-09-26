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أمريكا تسحب منظومات صواريخ متقدمة من الشرق الأوسط



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن البنتاغون الأمريكي أن الولايات المتحدة تسحب بعض بطارياتها المضادة للطائرات والصواريخ من الشرق الأوسط.



وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين أن الولايات المتحدة تسحب بعض بطارياتها المضادة للطائرات والصواريخ من الشرق الأوسط.وقال التقرير الذي نشرته الصحيفة الأمريكية إن البنتاغون سيزيل أنظمة الصواريخ من المنطقة خلال شهر تشرين الأول- أكتوبر المقبل.


وسيتم سحب أربعة أنظمة صواريخ باتريوت من الأردن والكويت والبحرين، حسبما ذكرت "وول ستريت جورنال"، لافتة إلى أن خطوة البنتاغون هذه تهدف إلى إعادة توطين تلك المنظومات تشير إلى تحول في التركيز بعيدا عن الصراعات الطويلة الأمد في الشرق الأوسط وأفغانستان.


وأضاف التقرير نقلا عن مسؤولين عسكريين كبار أن الجيش يركز الآن على التوترات مع الصين وروسيا.




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