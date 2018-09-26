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العرابية هيفاء اسعد عواد رئيسة قائمة عضوية في كرميئيل



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



علم مراسلنا من مصادر مطلعة بان هيفاء اسعد عواد ابنة عرابة ترأست قائمة العضوية لقائمة كيشت العربية اليهودية للمنافسة في انتخابات بلدية كرميئيل لتصبح العرابية الثانية التي تترأس عضوية في انتخابات البلدية بعد عائشة نجار المرشحة الاولى في قائمة الحراك الشبابي في عرابة .




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