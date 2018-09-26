تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-10 15:27:48 إرجاء زيارة هنية إلى موسكو لفترة غير محددة |  2019-01-10 14:17:20 المحامي باسل فلاح :موكلي محمد بريء ولم يقتل يارا ايوب والشرطة تخفي معلومات من لائحة الاتهام |  2019-01-10 13:46:50 احمد ابو زينب شقيق المتهم بقتل يارا ايوب :محمد بريء ولم يقتل وسنثبت ذلك لو بعد عشرات السنين |  2019-01-10 13:40:33 متهمان بقتل يارا ايوب من الجش- ذبحاها سوية وطعناها بعدة أماكن في جسمها داخل المخبز على خلفية مال |  2019-01-10 13:30:21 فيديو - تصوير جوي لتدفق المياه لتصب في بحيرة طبريا |  2019-01-10 13:26:37 فيديو - تصوير جوي لتدفق المياه لتصب في بحيرة طبريا |  2019-01-10 12:51:34 إشارات غامضة متكررة من الفضاء |  2019-01-10 12:49:51 منافسة قوية لدوري المعسكرين في مدرسة أورط الشافعي عكا‎ |  2019-01-10 12:26:53 كفرقرع - اصابة متوسطة لسائق سيارة اجرة تعرض لاطلاق نار |  2019-01-10 12:07:01 مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة الڨالنتاين 2019 |  2019-01-10 12:05:30 لئومي يعرض "لئومي واحد للزبون" |  2019-01-10 12:01:23 صباح الأحد - إنقطاع بتزويد المياه في عدة احياء بالناصرة |  2019-01-10 11:57:59 فيديو وصور - استنفار في جبل الشيخ بعد تراكم كمية كبيرة من الثلوج واستعدادات لفتح المنتجع واستقبال الزائرين |  2019-01-10 11:36:58 نتانيا - مصرع عامل من طوالكرم سقط من ارتفاع بورشة بناء |  2019-01-10 11:15:59 هاكرز يهددون بتسريب بيانات مثيرة عن هجمات 11 سبتمبر |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بعد فضيحة استبعادها.. ملكة جمال أوكرانيا ترفض ترك تاجها !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف منظمو مسابقة ملكة جمال أوكرانيا لعام 2018 أن الفائزة باللقب، فيرونيكا ديدوسينكو، خرقت قواعد المسابقة عن قصد، في حين تعهدت الفتاة بمكافحة "التمييز".



واكتشف الصحفيون، بعد يومين فقط من انتهاء المسابقة، أن الملكة الفائزة المولودة في العاصمة الأوكرانية، كييف، مطلقة ولها ابن عمره 4 سنوات واسمه ألكسندر. وهذا يتعارض مع قواعد المسابقة الوطنية ومسابقة ملكة جمال العالم التي ستقام في الصين خلال شهر ديسمبر.



ومع ذلك، يبدو أن ديدوسينكو لا تستسلم بسهولة، حيث أنها شكرت جمهورها "الرائع" لدعمها "في هذا الوقت العصيب"، في حين تعهد صديقها الحالي، رجل الأعمال المعروف، غينادي كوروشكا، من خلال حسابه على فيسبوك بإطلاق "معركة لتغيير هذه المفارقة التاريخية"، التي يعتبرها الحبيبان "عنصرية أو قائمة على التمييز".


وقالت فيكتوريا كيوس، المديرة التنفيذية لمسابقة ملكة جمال أوكرانيا: "إنها قصة مؤسفة للغاية. لقد وقعت ديدوسينكو على العقد، ووافقت على شروطه. لقد استهزأت بالقوانين وكذبت علينا، لذا استبعدناها".


وأشارت كيوس إلى أن السماح لطالبة الاستثمار والتمويل السمراء، فيرونيكا، بالمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم، يمكن أن يؤدي إلى إقصاء أوكرانيا من المنافسة تماما.


وأخبر المنظمون ملكة الجمال، ديدوسينكو، أنه سيتم سحب الجائزة المالية البالغة 10 آلاف دولار منها، دون المطالبة بتعويض النفقات المدفوعة عليها. كما تم تحديد موعد إعلان الفائزة الجديدة، يوم الأحد المقبل 29 سبتمبر الجاري.




كلمات متعلقة

بعد, فضيحة, استبعادها.., ملكة, جمال, أوكرانيا, ترفض, ترك, تاجها, !,

تابعونــا

مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة الڨالنتاين 2019 مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة الڨالنتاين 2019 2019-01-10 | 12:07:01

مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة الڨالنتاين 2019 SHE LOVES BEEING LOVED الڨالنتاين هو أكثر يوم...

العراقية آية أغا تفوز بلقب Miss Arab USA 2019 العراقية آية أغا تفوز بلقب Miss Arab USA 2019 2019-01-09 | 13:09:19

توجت العراقية آية أغا بلقب Miss Arab USA 2019ملكة جمال العرب في الولايات المتحدة لهذا...

7 مشاكل تزيد خطر الإجهاض 7 مشاكل تزيد خطر الإجهاض 2019-01-08 | 16:00:49

من المعروف أن بعض العوامل مثل التدخين أو الأدوية أو الإقامة في بيئة ملوثة تهدد...

تشكيلة معاطف Crazy line تمنحك الدفيء في موسم الشتاء البارد‎ تشكيلة معاطف Crazy line تمنحك الدفيء في موسم الشتاء البارد‎ 2019-01-07 | 11:14:09

مع الانخفاض الملحوظ في هذه الايام على درجات الحرارة ، تبدأ النساء في البحث عن حلول...

"توريد الشفاه" بالليزر.. الآثار والبدائل الطبيعية "توريد الشفاه" بالليزر.. الآثار والبدائل الطبيعية 2019-01-04 | 14:49:53

يختلف لون الشفاه من شخص لآخر، وقد تحمل لونا داكنا لدى بعض الأشخاص، لذا تلجأ بعض...

سابقة تاريخية في بريطانيا.. أم تلد طفلين خلال أسبوعين سابقة تاريخية في بريطانيا.. أم تلد طفلين خلال أسبوعين 2019-01-02 | 14:50:24

بينما تداعب فيكي غرين توأميها المولودين حديثا، لا يمكنها أن تتخيل أنها دخلت...

الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر تحمي الأمهات من السمنة الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر تحمي الأمهات من السمنة 2019-01-02 | 10:33:39

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر لا تحمي الأطفال...

عرضت زوجها للبيع وهذا السعر الذي طلبته !!! عرضت زوجها للبيع وهذا السعر الذي طلبته !!! 2019-01-01 | 12:40:11

سيدة ألمانية اثارت جدلا واسعا حيث قامت بعرض زوجها للبيع من خلال شبكات الانترنت...

تعرفوا على "أجمل فتاة على الأرض" تعرفوا على "أجمل فتاة على الأرض" 2018-12-31 | 08:33:29

ببساطة هي أجمل فتاة في العالم، وأجمل وجه على الأرض، ومن دون عمليات تجميل، وهو لقب...

كيت وميغان.. هدنة "بالأمر" لمدة 24 ساعة كيت وميغان.. هدنة "بالأمر" لمدة 24 ساعة 2018-12-26 | 10:40:59

في تطور مثير، وربما فريد من نوعه، يكشف الأجواء داخل البلاط الملكي البريطاني خلال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مخالفات سير الطيرة اعتقالات مخالفات سير سيارات اعتصام اضراب الطعام امام مستشفى العفولة القيق الاسير محمد عيلبون ذكرى مجزرة احياء مسيرة اهالي دير الاسد عبوة ناسفة أسفل استنفار الشرطة سيارةمدرسة ابن رشد الثانوية طمرة تحتفل تخريج الفوج الثالث اجواء احتفالية طلاب مدينة طمرة زلفة طالبة شجار الجامعة العربية الامريكية جنين طلاب مار يوسف الناصرة مدرسة تخليد ذكرى لقاء خريجين دهبر مريم وفاة تدهور حافلة ركاب اصابة امرأتين مدينة حيفا سيارات اسعاف شرطة معامل تصنيع اسلحة منطقة بيت لحم الخليل ذخيرة شرطة الجيش اعتقال مشتبهين حادث طرق يافة الناصرة اصابة امرأة 3 سيارات طاقم مرام ميديكال الطبي اصابة رجل المغار الرامة سقط من ارتفاع مركز حيان الطبي العلاج مستشفى ام ابنتها سنقرط القدس سوزان فقدان اثار شعفاط خطر الشرطة تناشد المساعدة الجمهور البحث اعمال أحمد دوابشة الطفل حلم تحقق رونالدو مدريد رابطة ريال فلسطين هيثم خلايلة جواز سفر اسرائيلي فلسطيني لبنان دخل النجم الفلسطيني عمال فلسطينيون بدون تصاريح عمل اقامة البلاد الشرطة الجنوب الشمال حملة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com