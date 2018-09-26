بعد أن أطلقت الفنانة داليدا خليل أوّل عمل غنائي لها "وردة ووردة" على قناة يوتيوب وتري منذ حوالي الأسبوعين، حيث تصدّر التريندينغ في لبنان على اليوتيوب لعدّة أيام، تخطّى الفيديو حاليّاً النصف مليون مشاهدة. وتعتبر هذه النتيجة أولى خطوات نجاحها في عالم الغناء والإستعراض.

إختارت داليدا أن تكون أولى أغانيها باللغة اللبنانيّة، أوّلاً لأنّها انطلقت في عالم التمثيل من بلدها الأمّ لبنان وأثبتت عن جدارتها كممثّلة من خلال عدّة أدوار بطولة في عدّة مسلسلات دراميّة وكوميدية عرضت على الشاشات المحليّة والعربيّة كافّة. ثانياً، استناداً إلى قاعدتها الجماهريّة على انستاغرام وفايسبوك وتويتر، حيث تبيّن أنّ البلد المتصدّر هو لبنان على وسائل التواصل كافة. هذا إثبات آخر على نجاحها في السوق اللبناني ومدى محبّة وقبول اللبنانيين لداليدا كشخصيّة ودعمهم لها كفنانة. من المهمّ أن يكون الفنان محبوباً في بلده، لذلك قدّمت داليدا لجمهورها "وردة ووردة" من كلمات نزار فرنسيس وألحان ميشال فاضل كإنتاج لبناني صرف انطلقت به من لبنان إلى كلّ العالم.هكذا تكون داليدا قد سجلت خطوة ناجحة في مسيرتها الجديدة في الغناء والإستعراض وثبّتت خطتها بتوقيع عقد مع شركة "ميوزيك إز ماي لايف" التي أوكلت لها إدارة أعمالها الفنّية بالكامل.