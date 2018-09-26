شفاعمرو - تقديم بعض قوائم العضوية والرئاسة بأجواء تنافسية

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تساقطت الثلوج ليلة امس وفجر اليوم الخميس على القسم العلوي لموقع جبل الشيخ...
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية (الأربعاء) على اقتراح قانون منع...
أفادت بعض وسائل الإعلام الليلة أن النيابة العامة أوصت المستشار القانوني للحكومة...
خط مستوطنون فجر اليوم الخميس شعارات عنصرية في بلدة بيت حنينا، شمال مدينة...
عقب بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، على إعلان البيت الأبيض انسحاب القوات العسكرية...
أكدت دائرة الأرصاد الجوية ، أن البلاد ستتأثر اليوم الخميس بمنخفض جوي مصحوب بكتلة...
استقبلت مدرسة الزرازير الابتدائية المركزية بادارة الشيخ سالم عيادات مديرة لواء...
لقيت سيدة تبلغ من العمر 51 عاماً مصرعها في حادث طرق مروع على شارع 4613 قرب مطار اللد...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:نشاط 700 في شرقي...
احتفلت قرية الرينة مساء اليوم الاربعاء باضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد وذلك في...