شفاعمرو - تقديم بعض قوائم العضوية والرئاسة بأجواء تنافسية

تم اليوم الاربعاء تقديم عدد من اوراق ترشيح قوائم عضوية ورئاسة في انتخابات بلدية شفاعمرو نهاية الشهر المقبل .

وتم تقديم عدد كبير من القوائم من العضوية وارئاسة فيما فضل اخرون بتقديم اوراقهم غدا الخميس وهو الموعد النهائي والاخير لتقديم الاوراق .وكان ناهض خازم من بين مرشحي الرئاسة الذين قدموا اوراقهم رسميا اليوم الاربعاء لمأمور الانتخابات في بلدية شفاعمرو .ونشر خازم على صفحته الفيسبوك صورة له وهو يثدم اوراقه رسميا لمأمور الانتخابات وعلق عليها بالقول :" سجلنا القائمة وتوكلنا على العلي القدير وعلى وعي وانتماء اهلنا الشفاعمريين - ناهضون بشفاعمرو نحميها ونبنيها ".