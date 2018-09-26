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شفاعمرو - تقديم بعض قوائم العضوية والرئاسة بأجواء تنافسية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تم اليوم الاربعاء تقديم عدد من اوراق ترشيح قوائم عضوية ورئاسة في انتخابات بلدية شفاعمرو نهاية الشهر المقبل .


وتم تقديم عدد كبير من القوائم من العضوية وارئاسة فيما فضل اخرون بتقديم اوراقهم غدا الخميس وهو الموعد النهائي والاخير لتقديم الاوراق .

وكان ناهض خازم من بين مرشحي الرئاسة الذين قدموا اوراقهم رسميا اليوم الاربعاء لمأمور الانتخابات في بلدية شفاعمرو .

ونشر خازم على صفحته الفيسبوك صورة له وهو يثدم اوراقه رسميا لمأمور الانتخابات وعلق عليها بالقول :"  سجلنا القائمة وتوكلنا على العلي القدير وعلى وعي وانتماء اهلنا الشفاعمريين  - ناهضون بشفاعمرو نحميها ونبنيها ".




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