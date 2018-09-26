مرشحو, رئاسة, وعضوية, في, طرعان, يقدمون, اوراقهم, الرسمية,

قدم عدد من مرشحي الرئاسة وقوائم العضوية لانتخابات السلطة المحلية في قرية طرعان , صباح اليوم الاربعاء اوراق اعتمادهم رسميا لمأمور الانتخابات , وذلك في مبنى المجلس المحلي في القرية .

وكان مرشح الرئاسة محمود ناجي نصار , قدم اوراقه اليوم وفي حديث للصنارة نت قال :" ادعو الجميع ان تكون انتخابات نزيهة شريفة وعرسا ديمقراطيا تشهده طرعان متمنيا النجاح للجميع وان تمر الانتخابات على طرعان وأهلها بامن وأمان .