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مرشحو رئاسة وعضوية في طرعان يقدمون اوراقهم الرسمية



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قدم عدد من مرشحي الرئاسة وقوائم العضوية لانتخابات السلطة المحلية في قرية طرعان , صباح اليوم الاربعاء اوراق اعتمادهم رسميا لمأمور الانتخابات , وذلك في مبنى المجلس المحلي في القرية .


وكان مرشح الرئاسة محمود ناجي نصار , قدم اوراقه اليوم  وفي حديث للصنارة نت قال :" ادعو الجميع ان تكون انتخابات نزيهة شريفة وعرسا ديمقراطيا تشهده طرعان متمنيا النجاح للجميع وان تمر الانتخابات على طرعان وأهلها بامن وأمان . 




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