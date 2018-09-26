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الثانوية الشاملة كفر قاسم تستقبل أهل الشهيدة المعلمة ميسم ليداوي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




إستقبلت المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم صباح يوم الإثنين 24-9-2018  أهل المعلمة الشهيدة ميسم ليداوي التي كانت تعلم موضوع البيولوجيا في المدرسة.


كأن في إستقبال الأهل مدير المدرسة الشيخ الدكتور إياد محمد عامر وطاقم   الإدارة.


بدأت زيارة   أهل الشهيدة بالوقوف  عند  الركن الخاص الذي  أعدته المدرسة تخليداً لذكراها ، حيث  قدم المدير شحاً وافيا عن الركن والذي  عبّر فيه المعلمين والطلاب عن حزنهم لرحيل المعلمة ميسم،وكتبوا فيه رثاء للمعلمة.


تلا ذلك دخولهم إلى عدة صفوف قامت المرحومة بتعليمهم، ومن ثم  قاموا بزيارة مختبر  البيولوجيا الذي سًمي بإسم الشهيدة.


وفي الختام كان هناك جلسة في غرفة المدير أكد فيها المدير  على أن الشهيدة ميسم هي  معلمة ستبقى لها المكانة الخاصة في المدرسة الثانوية في كفر قاسم .




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