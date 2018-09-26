تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-01 01:04:35 فيديو:الناصرة تستقبل العام الجديد بعرض العاب نارية |  2018-12-31 22:49:15 ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه مطلع العام |  2018-12-31 22:40:46 بوفون: تمنيت مزاملة رونالدو.. ولست من يُشترى بالمال |  0000-00-00 00:00:00 التحقيق مع ضابط في سلطة السجون بشبهة التحرش الجنسي بسجانات |  0000-00-00 00:00:00 العالم يستقبل العام الميلادي الجديد 2019...صور |  2018-12-31 22:22:13 اصابة شاب جراء احتراق سيارة في جت المثلث |  2018-12-31 20:20:13 باقة الغربية تقجع بوفاة الشاب ساهر احمد عثامنة متأثرا بجراحه البالغة اثر حادث طرق |  2018-12-31 18:13:34 مدير مستشفى العائلة المقدسة د.ابراهيم حربجي:رفضنا شروط وزارة الصحة لانها تضر بالمستشفيات |  2018-12-31 18:11:46 ايقاف قاصر بشبهة القاء الجارة على افراد الشرطة شرقي القدس |  2018-12-31 13:42:14 شفاعمرو - مقتل حسام ابو رغيس 47 عاما باطلاق نار |  2018-12-31 15:39:32 في 2018.. أدنى حصيلة سنوية لقتلى الحرب بسوريا |  2018-12-31 15:21:35 المحكمة تقبل ادعاءات المحاميان عماد وجلال دكور وترفض استئناف الانتخابات بكفر مندا. |  2018-12-31 14:00:48 خامنئي يؤكد قرب انتصار الشعب الفلسطيني |  2018-12-31 13:10:32 فيديو - نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد |  2018-12-31 13:04:49 فيديو - ضبط سائق 19 عاما من النقب يقل 7 فلسطينيين بدون تصاريح داخل سيارة خصوصية |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

العثور على كنز أثري قيّم أمام سواحل لشبونة - فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عثر غواصون برتغاليون أمام سواحل مدينة لشبونة على حطام سفينة أثرية ذات قيمة تاريخية هامة.



وتظهر في الفيديو الذي تداولته وسائل إعلام وقنوات أوروبية اللقى الثمينة التي عثر عليها الغواصون، والتي تضمنت مدافع وذخائر قديمة، وأوان خزفية فاخرة، وأجزاء من هيكل السفينة الخشبي.

وبعد معاينة هذه اللقى والتحقق من تصميم هيكل السفينة والنقوش التي كانت محفورة على حديد المدافع، تبين للخبراء أن عمر هذه السفينة يزيد عن 400 عام، وربما تعود للفترة التي اتحدت فيها الإمبراطورية البرتغالية مع إسبانيا في حلف لم يدم طويلا.




كلمات متعلقة

العثور, على, كنز, أثري, قيّم, أمام, سواحل, لشبونة, -, فيديو,

تابعونــا

هواتف يودعها "واتساب" للأبد في 2019 هواتف يودعها "واتساب" للأبد في 2019 2018-12-31 | 15:41:51

يستعد تطبيق "واتساب" للتخلي عن بعض الأجهزة القديمة في عام 2019، إذ سيتوقف عن العمل...

كوكب غامض يصبح أبعد عالم تستكشفه ناسا يوم رأس السنة كوكب غامض يصبح أبعد عالم تستكشفه ناسا يوم رأس السنة 2018-12-31 | 13:59:48

تخطط ناسا لاستكشاف أبعد الأجسام المكتشفة من قبل البشر في وقت مبكر من يوم رأس السنة...

واقعة بشعة.. أسد يهرب ويفترس شابة حتى الموت واقعة بشعة.. أسد يهرب ويفترس شابة حتى الموت 2018-12-31 | 11:50:55

قال مسؤولون إن أسدا في مركز للحياة البرية بولاية نورث كارولاينا الأميركية افترس...

خبر غير سعيد من واتساب.. تحديث 2019 صدمة خبر غير سعيد من واتساب.. تحديث 2019 صدمة 2018-12-31 | 10:06:18

كشفت تقارير إخبارية عديدة، أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتساب”، يستعد لطرح...

ميزة جديدة ثورية في كاميرات هواتف آيفون القادمة ميزة جديدة ثورية في كاميرات هواتف آيفون القادمة 2018-12-31 | 08:37:41

تعمل "سوني" على إنتاج جيل جديد من أجهزة الاستشعار ثلاثية الأبعاد الخاصة بكاميرات...

طبيب اغتصب مريضاته على مدى أعوام! طبيب اغتصب مريضاته على مدى أعوام! 2018-12-30 | 12:52:43

كشف تقرير صادم، نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اغتصاب طبيب أسترالي متقاعد...

أبل تجمع هواتف آيفون في الهند أبل تجمع هواتف آيفون في الهند 2018-12-30 | 12:50:02

قال مصدر مطلع إن أبل ستبدأ تجميع هواتفها آيفون الأعلى سعرا في الهند من خلال الوحدة...

أول قطة مستنسخة في الصين ستولد في آذار 2019 أول قطة مستنسخة في الصين ستولد في آذار 2019 2018-12-28 | 18:36:54

ستولد أول قطة مستنسخة في الصين في مارس/آذار 2019. وستجري التجربة شركة بكين...

مصر.. جريمة قتل بسبب نصف جنيه مصر.. جريمة قتل بسبب نصف جنيه 2018-12-28 | 14:43:05

أمرت سلطات التحقيق في مصر بحبس شاب 4 أيام، بعدما قتل شابا آخر بسبب خلاف حول نصف...

مدينة روسية تتصدر وجهات السياح لعام 2018 مدينة روسية تتصدر وجهات السياح لعام 2018 2018-12-28 | 10:34:48

وضع خبراء شركة سياحة "Biblio Globus"، قائمة بأكثر الوجهات السياحية شيوعا بين المدن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids قائد شرطة اشدود اسلحة سيلفان شالوم وزير المالية اعتزال السياسة يعلن ميرفت ابو جليل علامات عنف قتل شبهات جريمة شفاعمرو العثور جثة سرقة طعن لاعبو سخنين اتحاد ابناء زيارة اطفال مستشفى بوريا معايدة هدايا فتى دير حنا سقوطه عن حصان مركز حيان الطبي مستشفى نهاريا مدرسة ثانوية شاملة تخرج البيان تحتفل مدينة طمرة الكوكبة الرابعة الشاملة الاسير القيق محمد الصحفي الافراج اعقل اداري اضراب عن الطعام المحكمة العليا واجهة مبنى بلدية سخنين اطلاق نار اضرار دون اصابات اصابة جمانة شابة جرايسي تسكن أصلا 29 عاما من كفر كنا شاطئ شكمونه مدينة اشعاف رمبام وفاة انقاذ ارتفاع اسعار قود 27 اغورة الليلة الفاصلة بين يومي الخميس الاربعاء تعبئة ذاتية لتر عامان فوز علي سلام قائمة ناصرتي رئيس بلدية مخدرات مبلغ من المال نقدي اعتقال رجل زوجته الرملة مداهمة تفتيش بيت ذكرى يوم الارض مشاركة واسعة سخنين عرابة ذوي شهاداء اضرحة اكاليد زهور فاتحة شب حريق كراج سيارات المنطقة الصناعية مدينة طمرة اطفاء نار نيران اطفاء هلال مشارقة طعن سكين عنق اتهام شاب يهودي الخضيرة شجار مطعم اولجا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com